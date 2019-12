Asta le intrece pe toate! Cand toata lumea se bucura de Craciun, el a postat o fotografie ULUITOARE! Ce mesaj a transmis Zlatan prin intermediul retelelor de socializare

Zlatan Ibrahimovic, mesaj de Craciun in stilul caracteristic.

Ibrahimovic vrea mereu sa iasa in evidenta si a facut o felicitare de Craciun in felul sau. Fostul jucator de la Los Angeles Galaxy a publicat o fotografie cu un leu care are degetul mijlociu al labei ridicat. Fotografia era insotita si de mesajul "Craciun fericit".

Postarea a strans 261 de mii de likeuri si fanii au pus sub semnul intrebarii semnificatia mesajului.

AC Milan sta la panda si spera sa il convinga pe Ibrahimovic sa revina in Serie A.