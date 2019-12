Simona Halep a postat prima fotografie cu iubitul Toni Iuruc! POZA de 100.000 de aprecieri

Campioana de la Wimbledon se afla in vacanta la Constanta.

Dupa ce a efectuat un stagiu de pregatire in Dubai, inaintea noului sezon, Simona Halep a revenit acasa, la Constanta, pentru a petrece cu familia. In ziua de Ajun, aceasta a avut o serie de postari pe Instagram cu Stefan Hrusca, care a venit sa o colinde.

Surpriza cea mare a venit in ziua de Craciun! Simona Halep a postat prima fotografie cu iubitul ei, Toni Iuruc, alaturi de mesajul "Va doresc Craciun fericit alaturi de cei dragi". Fotografia a strans aproape 100.000 de apriecieri pe Instagram!

Cei doi formeaza un cuplu incepand cu acest si s-au afisat pentru prima data impreuna la Wimbledon. Toni Iuruc are 40 de ani, este milionar si a mai fost casatorit in doua randuri.

Simona Halep debuteaza in noul sezon la turneul de la Adelaide, ce are loc in perioada 12-18 ianuarie 2020.