UEFA schimba regulile VAR! Care sunt modificarile pe care vor sa le faca din sezonul urmator de Champions League

UEFA intentioneaza sa schimbe regulamentul VAR din sezonul urmator.

Pe 5 decembrie, presedintele UEFA, Alexander Ceferin, a vorbit cu duritate despre arbitrajul video. VAR-ul este o tehnologie care apartine de FIFA pe care UEFA a introdus-o in Champions League in faza finala a sezonului trecut, nu din sezonul 2019/2020, asa cum era prevazut.

Incepand cu sezonul urmator, UEFA vrea sa faca unele modificari in ceea ce priveste aplicarea VAR. Modificarile au legatura cu interpretarea fazelor, insa fara sa se abata de la principiile de baza din protocolul VAR.

Prima modificare este legata de ofsaid si locul in care este fluierat ofsaidul, dupa cum a spus Ceferin, care considera modul in care este trasata linia de ofsaid extrem de subiectiv. Intentia UEFA este sa ofere o margine mai ampla in momentul determinarii daca este sau nu ofsaid.

Cea de-a doua modificare are legatura cu pozitia portarilor in timpul lansari penalty-urilor, in care portarul trebuie sa isi tina un picior pe linia portii. Dupa spusele lui Ceferin, intentia este ca VAR-ul sa nu fie executat atat de decisiv in situatiile concrete.