Fostul internațional român îl va urma pe Elias Charalambous în Grecia, unde va face parte din staff-ul tehnic al celor de la Levadiakos.

Cei doi au părăsit împreună FCSB în luna martie, după ratarea play-off-ului, iar colaborarea lor va continua acum în prima ligă elenă.

Mihai Pintilii merge la Levadiakos

Pintilii a confirmat că a acceptat propunerea lui Elias Charalambous și va pleca în Grecia în primele zile ale lunii iulie.

„Da, merg la Levadiakos. Am ținut legătura cu Elias Charalambous și voi merge cu el. Au fost doi ani în care s-au legat niște relații. El a venit cu propunerea și m-a întrebat dacă vreau să merg cu el. I-am spus că da.

Au fost și variante din Liga 2, dar am vrut o experiență în străinătate. Îl cunosc pe Elias, mă cunoaște și el pe mine și știm ce putem face împreună”, a declarat Mihai Pintilii la Prima Sport.

Fostul secund al FCSB a precizat că va rămâne alături de Charalambous până în momentul în care va obține Licența Pro, necesară pentru a putea ocupa funcția de antrenor principal.

Nu va câștiga mai mult decât la FCSB

Pintilii a dezvăluit că mutarea în Grecia nu vine la pachet cu un salariu mai mare decât cel pe care îl avea la FCSB.

„Nu câștig mai mult decât la FCSB. Elias mi-a spus să îl ajut până simt că trebuie să plec. Nu sunt legat de el prin nimic, dar vreau să învăț și să acumulez experiență. Pe 3-4 iulie plec în Grecia”, a mai spus fostul mijlocaș.

Pentru fostul căpitan al FCSB va fi prima experiență în afara României din postura de antrenor.