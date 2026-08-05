Invitat telefonic la emisiunea VoyoSport Live, difuzată pe VOYO SPORT 1, fostul „secund” al FCSB a avut un dialog cu Florin Gardoș, managerul general al Chindiei Târgoviște și fost coleg în Capitală.

Prezent în studio, Gardoș a recunoscut că formația dâmbovițeană a încercat de două ori să îl convingă pe Pintilii să preia echipa și că discuțiile au avut loc atât în timpul play-off-ului Ligii 2, cât și după încheierea sezonului.

Florin Gardoș: „L-am dorit de două ori”

„Am avut o primă discuție când a plecat Ilie Poenaru. A fost perioada de după Paște și atunci a zis că nu vrea să ia echipa. Mai erau cinci săptămâni de Liga 2. Aveam perspectiva barajului și mizam că îl atragem. Dar, pe de o parte, am înțeles că a fost prea din scurt.

Și a doua discuție a fost după ce s-a terminat campionatul. El, având licența A, putea să fie pe bancă fără nicio problemă”, a declarat Florin Gardoș la VoyoSport Live.

Mihai Pintilii a rămas liber de contract în luna martie, după despărțirea de FCSB și de staff-ul condus de Elias Charalambous.

La scurt timp după plecarea de la formația bucureșteană, numele fostului internațional român a fost asociat și cu FC Voluntari. DETALII AICI

În cele din urmă, Chindia l-a numit pe Nicu Croitoru în funcția de antrenor principal, rol pe care îl ocupă și în prezent.