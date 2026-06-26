Fostul mijlocaș și antrenor secund de la FCSB și-a dat demisia după ratarea play-off-ului, așa cum a procedat și Elias Charalambous (45 de ani), alături de care Pintilii își va continua cariera în antrenorat.

Fostul internațional nu a dus lipsă de oferte în această perioadă, dar a preferat să le refuze pentru a rămâne alături de Elias Charalambous, cel care a preluat recent Levadiakos.

Mihai Pintilii va lucra cu Elias Charalambous la Levadiakos

Tot acolo ar urma să se ducă și Pintilii, anunță GSP.ro. Noua echipă a lui Charalambous a încheiat sezonul precedent pe locul cinci, ratând ”la mustață” Europa. În următorul sezon, obiectivul va fi unul dificil: calificarea în cupele europene, unde ”abonate” sunt AEK Atena, Olympiakos, PAOK Salonic și Panathinaikos.

Pintilii a activat, practic, în ultimii zece ani la FCSB. Între 2016 și 2020, a avut acolo ultima experiență ca fotbalist, iar din 2020 a fost antrenor secund și ”interimar”.

În perioada petrecută ca tehnician la FCSB, Pintilii a lucrat cu antrenori precum Dinu Todoran, Edi Iordănescu, Leo Strizu, Bogdan Argeș Vintilă, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Elias Charalambous.

Elias Charalambous, prezentat în Grecia

„Levadiakos FC are plăcerea să anunțe începutul colaborării cu antrenorul Elias Charalambous, care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre pentru următorii doi ani.

Întoarcerea sa este de o importanță deosebită, deoarece antrenorul cipriot și-a legat numele de Levadiakos ca fotbalist, purtând tricoul echipei noastre și fiind membru al familiei acesteia.

Astăzi se întoarce dintr-o poziție diferită, după ce a scris o carieră remarcabilă și complet reușită pe băncile fotbalului european.

Născut pe 25 septembrie 1980, Elias Charalambous a avut o carieră importantă ca fotbalist, evoluând, printre altele, la Omonia, PAOK, Alki Larnaca, Karmiotissa, Karlsruhe și Levadiakos și a adunat 69 de selecții cu echipa națională a Ciprului”, au anunțat cei de la Levadiakos.