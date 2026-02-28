VIDEO Ce fotbalist a ratat Becali! Gol și assist în primele două meciuri la noua echipă

Ce fotbalist a ratat Becali! Gol și assist în primele două meciuri la noua echipă
Start perfect în Ucraina pentru mijlocașul defensiv.

CFR Cluj a anunțat în decembrie plecarea lui Lindon Emerllahu (23 de ani), mijlocaș dorit și de FCSB. Fotbalistul a fost transferat la Polissya Zhytomyr pentru 700.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Gol și assist în primele două meciuri pentru Emerllahu

Mutarea pare inspirată pentru ucraineni. Emerllahu a avut un debut excelent și a contribuit decisiv în primele două partide. La debut a oferit o pasă decisivă în victoria cu 2-0 împotriva celor de la Kolos Kovalivka.

A urmat și primul gol în noul tricou. Mijlocașul a punctat în partida cu liderul LNZ Cherkasy, reușind al doilea gol al echipei sale, în minutul 33. 

După o recuperare rapidă a unui coechipier, mingea a ajuns la internaționalul kosovar, care a finalizat precis din apropiere. VEZI VIDEO

Emerllahu, dorit de FCSB

Lindon Emerllahu s-a aflat și pe lista de transferuri a campioanei en-titre FCSB, însă mutarea nu s-a concretizat.

„Nu s-a mai purtat nicio discuţie legată de Emerllahu. Nici nu ştiu. Acum aud că ar pleca. Am auzit şi ştiam de la Florin Cernat că sunt interesaţi de Emerllahu (n.r. - FC Polissya Zhytomyr)”, spunea Mihai Stoica.  

  • 12 selecții, un gol și două pase de gol a adunat Emerllahu pentru naționala din Kosovo. 
  • 1,5 milioane de euro este cota sa de piață, conform site-ului de specialitate Transfermarkt
