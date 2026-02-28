CFR Cluj a anunțat în decembrie plecarea lui Lindon Emerllahu (23 de ani), mijlocaș dorit și de FCSB. Fotbalistul a fost transferat la Polissya Zhytomyr pentru 700.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Gol și assist în primele două meciuri pentru Emerllahu

Mutarea pare inspirată pentru ucraineni. Emerllahu a avut un debut excelent și a contribuit decisiv în primele două partide. La debut a oferit o pasă decisivă în victoria cu 2-0 împotriva celor de la Kolos Kovalivka.

A urmat și primul gol în noul tricou. Mijlocașul a punctat în partida cu liderul LNZ Cherkasy, reușind al doilea gol al echipei sale, în minutul 33.

După o recuperare rapidă a unui coechipier, mingea a ajuns la internaționalul kosovar, care a finalizat precis din apropiere. VEZI VIDEO