În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora Gigi Becali ar fi negociat cu Ioan Varga și i-ar fi propus 4,5 milioane de euro pentru a-i transfera la pachet pe atacantul Louis Munteanu și mijlocașul Lindon Emerllahu. Finanțatorul de la FCSB nu a dorit să confirme sau să infirme.

Mihai Stoica: "Sper ca Louis Munteanu la FCSB să fie capitol închis definitiv"



"Gigi a ieșit și a spus că nu vrea să relateze exact negocierile. Atunci, ar fi culmea să completez eu. Nu s-a făcut nimic. Au fost niște discuții între Gigi și Neluțu Varga", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, când a fost întrebat despre negocierile cu CFR Cluj pentru Munteanu și Emerllahu.



Deși voalat, Gigi Becali a lăsat de înțeles că Louis Munteanu ar solicita un salariu colosal, în valoare de 60.000 de euro, iar acesta ar fi principalul impediment din calea mutării.

Surprinzător sau nu, Mihai Stoica spune că și-ar dori ca varianta Louis Munteanu la FCSB să pice definitiv, considerând că echipa are nevoie de întăriri pe alte poziții.



"Spun doar că nu s-a făcut și e un capitol închis. Eu sper să fie definitiv. Da, eu sper să fie definitiv! Noi avem nevoie de jucători pe alte poziții. Noi avem nevoie de fundași centrali, avem nevoie de cine ne pleacă. Pleacă Malcom Edjouma, eu zic că trebuie să-l înlocuim cu un mijlocaș central.

Emerllahu e mijlocaș central, nimic de spus, dar trebuie să ne uităm la cât plătim. Există jucători pe care Gigi plătește sume foarte mari, pentru Bîrligea a dat 2.800.000 de euro + TVA, deci sare de 3 milioane. Așa cum a zis Gigi, deja și-a meritat banii", a mai spus Mihai Stoica.

Louis Munteanu (23 de ani) a fost golgheterul Superligii în sezonul trecut, cu 23 de goluri în 27 de apariții. În acest sezon, atacantul a avut prestații sub așteptări, a lipsit de multe ori din lot motivat sau nemotivat și a înscris doar două goluri.

