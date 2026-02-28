Andrei Coubiș a fost împrumutat de ”U” Cluj de la Sampdoria la începutul lunii ianuarie pentru a doua parte a sezonului.

Fundașul central de 22 de ani s-a impus fără probleme în echipa de start a „Șepcilor Roșii”, iar ”U” Cluj este gata să rezolve transferul definitiv al jucătorului.

Andrei Coubiș va fi jucătorul lui ”U” Cluj din vară

Fundașul crescut de AC Milan va deveni jucătorul lui ”U” Cluj pentru 150.000 de euro, conform Prima Sport.ro.

Sursa menționată mai sus a dezvăluit că în înțelegerea dintre echipa ardeleană și Sampdoria există o clauză conform căreia ”U” Cluj îl cumpără pe Andrei Coubiș în schimbul sumei de 150.000 dacă se califică în play-off.

Cum formația lui Cristiano Bergodi s-a calificat matematic în play-off-ul Superligii, după victoria 4-0 cu Oțelul, clauza respectivă s-a activat și fundașul central va deveni din vara lui 2026 fotbalistul lui ”U” Cluj pentru următorii trei ani.

Fundașul central român are șase meciuri jucate în tricoul ardelenilor și a reușit două goluri și o pasă decisivă.

100.000 de euro este cota lui Andrei Coubiș, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.