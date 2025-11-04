Au reacționat imediat după ce s-a aflat că FCSB îl vrea: „Una dintre cele mai senzaționale mutări”

FCSB este pe locul opt în Superliga și are 19 puncte după 15 partide jucate. Roș-albaștrii sunt departe de pretențiile din sezonul trecut, anume cucerirea titlului.

Gigi Becali vrea să aducă întăriri la FCSB pentru ca echipa sa să micșoreze diferența de 13 puncte față de liderul FC Botoșani.



Presa din Kosovo a reacționat la posibilul transfer al lui Emerllahu la FCSB



Campioana României își dorește să dea lovitura în această iarnă și să îi aducă pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu de la CFR Cluj.

Gigi Becali nu a vrut să ofere foarte multe detalii legate de posibilele mutări din iarnă, dar interesul FCSB-ului este clar.

Despre posibilul transfer al lui Emerllahu la echipa bucureșteană a vorbit și presa din Kosovo.

