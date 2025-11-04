Au reacționat imediat după ce s-a aflat că FCSB îl vrea: „Una dintre cele mai senzaționale mutări”

FCSB vrea să se întărească serios în această iarnă după sezonul sub așteptări de până acum.

FCSB este pe locul opt în Superliga și are 19 puncte după 15 partide jucate. Roș-albaștrii sunt departe de pretențiile din sezonul trecut, anume cucerirea titlului.

Gigi Becali vrea să aducă întăriri la FCSB pentru ca echipa sa să micșoreze diferența de 13 puncte față de liderul FC Botoșani.

Presa din Kosovo a reacționat la posibilul transfer al lui Emerllahu la FCSB

Campioana României își dorește să dea lovitura în această iarnă și să îi aducă pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu de la CFR Cluj.

Gigi Becali nu a vrut să ofere foarte multe detalii legate de posibilele mutări din iarnă, dar interesul FCSB-ului este clar.

Despre posibilul transfer al lui Emerllahu la echipa bucureșteană a vorbit și presa din Kosovo.

„FCSB se pregătește să facă una dintre cele mai senzaționale mutări ale perioadei de transferuri de iarnă din România, având ca scop transferul mijlocașului kosovar Lindon Emerllahu de la CFR Cluj.

Într-un interviu acordat luni seară, Becali însuși nu a confirmat și nici nu a infirmat această ofertă, subliniind că are o înțelegere cu președintele CFR, Ioan Varga, de a nu dezvălui detaliile negocierilor.

Dacă tranzacția se va finaliza, Emerllahu ar deveni unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria FCSB și o altă poveste de succes pentru fotbaliștii kosovari în campionatul românesc”, au scris kosovarii.

Lindon Emerllahu a ajuns la CFR Cluj în februarie 2025, iar în acest sezon a bifat 18 partide, reușind patru goluri și două pase decisive.

1,3 milioane de euro este cota mijlocașului kosovar, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

