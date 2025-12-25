OFICIAL Prima plecare de la CFR Cluj din iarnă. Dorit de FCSB, fotbalistul e OUT: „Îi mulțumim pentru munca depusă”

Prima plecare de la CFR Cluj din iarnă. Dorit de FCSB, fotbalistul e OUT: „Îi mulțumim pentru munca depusă"
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj a confirmat oficial prima plecare din iarnă, chiar în prima zi de Crăciun. 

CFR Cluj a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, transferul lui Lindon Emerllahu (23 de ani) la gruparea din Ucraina Polissya Zhytomyr. 

CFR Cluj, acord cu FC Polissya Zhytomyr pentru Lindon Emerllahu

Mijlocașul central dorit și de FCSB a fost achiziționat de către ucraineni în schimbul sumei de 700.000 de euro, potrivit site-ului Transfermarkt. 

„Mulțumim, Lindon Emerllahu!

Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Polissya Zhytomyr au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocașului Lindon Emerllahu la formația ucraineană.

Fotbalistul de 23 de ani a ajuns în Gruia iarna trecută și a fost văzut rapid ca fiind unul dintre cei mai buni mijlocași ai campionatului nostru. În tricoul vișiniu a bifat 41 de apariții, a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive. Sezonul trecut, acesta a contribuit la câștigarea Cupei României.

Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră!”, a scris CFR Cluj, pe pagina de Facebook a clubului.

Emerllahu, dorit de FCSB

Lindon Emerllahu s-a aflat și pe lista de transferuri a campioanei en-titre FCSB, însă mutarea nu s-a concretizat.

„Nu s-a mai purtat nicio discuţie legată de Emerllahu. Nici nu ştiu. Acum aud că ar pleca. Am auzit şi ştiam de la Florin Cernat că sunt interesaţi de Emerllahu (n.r. - FC Polissya Zhytomyr)”, spunea Mihai Stoica.  

  • 12 selecții, un gol și două pase de gol a adunat Emerllahu pentru naționala din Kosovo. 
  • 1,5 milioane de euro este cota sa de piață, conform site-ului de specialitate Transfermarkt
