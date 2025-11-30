Scandal uriaș la meciul lui Laurențiu Reghecampf din Liga Campionilor! Ce s-a întâmplat

Laurențiu Reghecampf și Al Hilal Omdurman au fost în centrul unui scandal uriaș în Republica Democratică Congo, înaintea meciului cu Saint-Eloi Lupopo din Liga Campionilor Africii. Partida s-a jucat la Lubumbashi, pe stadionul celor de la TP Mazembe, iar gazdele au izbucnit după ce rivalii lor locali au folosit gazonul înaintea confruntării oficiale.
Scandal uriaș la meciul lui Laurențiu Reghecampf din Liga Campionilor
Cu doar câteva ore înainte de fluierul de start, TP Mazembe, echipa pe al cărei stadion s-a disputat meciul, a efectuat un antrenament oficial.
Decizia a stârnit furia suporterilor celor de la Lupopo, care au considerat că suprafața de joc a fost deteriorată intenționat pentru a le afecta echipa în duelul din Liga Campionilor. În tribune fanii au protestat vehement și au acuzat sabotarea meciului.
În ciuda atmosferei încărcate, partida s-a jucat. Al Hilal Omdurman, echipa lui Reghecampf, a început excelent și a deschis scorul în minutul 12 prin Abdelrazig Omer. Saint-Eloi Lupopo a egalat însă pe final, în minutul 79, prin Wanet Kashala, iar partida s-a încheiat 1-1.
Pentru Reghecampf, este primul pas greșit în grupa C, după victoria cu MC Alger (2-1) din prima etapă. Sudanzii ajung astfel la patru puncte și se află pe locul 2, la egalitate cu liderul Mamelodi Sundowns, dar cu golaveraj inferior. Mamelodi este vicecampioana Africii și una dintre favoritele la trofeu.
Al Hilal Omdurman este nevoită să joace în Rwanda meciurile din campionat, din cauza războiului civil din Sudan, iar duelul din Congo a fost ultimul din acest an în CAF Champions League. Următoarele patru partide din grupe se vor disputa în ianuarie și februarie 2026.