Scandal uriaș la meciul lui Laurențiu Reghecampf din Liga Campionilor! Ce s-a întâmplat

Laurențiu Reghecampf și Al Hilal Omdurman au fost în centrul unui scandal uriaș în Republica Democratică Congo, înaintea meciului cu Saint-Eloi Lupopo din Liga Campionilor Africii. Partida s-a jucat la Lubumbashi, pe stadionul celor de la TP Mazembe, iar gazdele au izbucnit după ce rivalii lor locali au folosit gazonul înaintea confruntării oficiale.

Scandal uriaș la meciul lui Laurențiu Reghecampf din Liga Campionilor

Cu doar câteva ore înainte de fluierul de start, TP Mazembe, echipa pe al cărei stadion s-a disputat meciul, a efectuat un antrenament oficial.

Decizia a stârnit furia suporterilor celor de la Lupopo, care au considerat că suprafața de joc a fost deteriorată intenționat pentru a le afecta echipa în duelul din Liga Campionilor. În tribune fanii au protestat vehement și au acuzat sabotarea meciului.

