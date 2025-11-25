Francezul, retras din fotbal în 2023, a acordat un interviu amplu pentru Sport.ro, în care a rememorat perioada petrecută în România și a lansat acuzații extrem de dure la adresa fostului tehnician al roș-albaștrilor.



Tade a ajuns în Liga 1 în 2013, la CFR Cluj, venind din Scoția, de la St. Johnstone. După doi ani și un sezon fantastic în tricoul ardelenilor, când a fost golgheterul campionatului, FCSB l-a transferat pentru 500.000 de euro. În Capitală, însă, a simțit că destinul i-a fost schimbat radical.



Gregory Tade, atac frontal la Laurențiu Reghecampf



Fostul atacant spune că Reghecampf, deși „foarte bun” ca antrenor, ar fi avut un caracter toxic, iar deciziile sale l-au scos de pe traseul unei cariere care explodase la Cluj.



Mai mult, francezul este convins că deciziile luate de Reghecampf au afectat nu doar cariera lui, ci și performanțele echipei.



”Reghecampf… tactic e unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat. Antrenamentele lui erau excelente, mi-au plăcut foarte mult. Dar ca om nu mi-a plăcut deloc. Eu cred că avea un caracter foarte urât, foarte slab. Cred că cel mai urât caracter pe care l-am găsit într-un tehnician.



Avea foarte mare noroc de preparatorul fizic, de Thomas (n.r. Neubert). 99% din merite îi vin lui. Reghecampf m-a distrus. Pentru că eu eram, din punctul meu de vedere și al altora, cel mai bun atacant din lot atunci. Dar, chiar și așa, în față îi prefera pe Marica, pe Bawab, apoi l-a pus vârf pe Chipciu doar pentru că Gigi spunea că eu nu trebuie să joc.



Reghe știe și el: stilul lui era cu presing sus, fizic, tot meciul. Bawab nu putea să alerge așa, Marica nu mai putea, Chipciu nu era suficient de fizic pentru postul de '9'. Eu eram vârful perfect pentru stilul lui și o știa.



La început, când am venit, eu eram titular, marcam, Hamroun marca, Stanciu dădea pase decisive, totul mergea. A venit pauza de iarnă, ne-am întors și dintr-o dată am fost scos din echipă. Am pierdut titlul în anul ăla. Reghe a rămas un antrenor bun, dar ca om, pentru mine, nu a avut caracter. Nu a avut curaj”, a spus Gregory Tade în exclusivitate pentru Sport.ro.



După plecarea de la roș-albaștri, a jucat în Qatar și Israel, apoi a revenit pentru scurt timp în România, la Dinamo, unde nu a apucat să debuteze.

