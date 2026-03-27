Franța s-a impus în fața Braziliei, scor 2-1, în amicalul de lux din SUA.

Naționala Cocoșului Galic a disputat un meci amical împotriva reprezentativei Braziliei, iar partida a avut loc pe Gillette Stadium din Foxborough, Massachusetts.

Francezii și-au etalat forța ofensivă și s-au impus în fața echipei antrenate de Carlo Ancelotti, grație reușitelor lui Mbappe (32') și Ekitike (65'). Brazilia a redus din diferența prin golul lui Bremer (78').

Cum a reacționat Carlo Ancelotti când a auzit despre Neymar

Selecționerul Braziliei a decis să nu îl cheme pe Neymar pentru meciurile de pregătire cu Franța și Croația, iar această decizie a creat multă vâlvă în jurul echipei naționale.

Întrebat despre Neymar, Carlo Ancelotti a ținut să evite elegant subiectul și și-a lăudat subiectul.

„În acest moment, trebuie să vorbim despre cei care sunt aici, care au jucat, care au dat totul, care au dat dovadă de caracter, care au muncit foarte mult. Şi sunt mulţumit”, a declarat Ancelotti la finalul partidei cu Franţa.

Trei goluri și două pase decisive în cinci meciuri jucate sunt statisticile acestui sezon ale starului brazilian.

Neymar are 14 reușite și șase assist-uri în 35 de meciuri de la revenirea în Brazilia din ianuarie, când a semnat cu Santos.

Kylian Mbappe îl vrea la Campionatul Mondial pe Neymar

Înaintea amicalului dintre Franța și Brazilia, Mbappe a fost întrebat dacă fostul său coleg de la PSG va lipsi de la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Fotbalistul lui Real Madrid nu s-a ferit să spună că Neymar nu poate lipsi de la un Campionat Mondial.

„Neymar este Neymar. Campionatul Mondial este pentru starurile lumii și el va fi acolo. Nu-mi pot imagina un Campionat Mondial fără Ney, dar nu mă voi opune lui Carlo Ancelotti.

Sunt sigur că 'Ney' va fi pregătit!”, a spus Kylian Mbappe despre situația fostului său coleg de la PSG.

Kylian Mbappe și Neymar au fost colegi la PSG timp de șase ani, din 2017 până în 2023.