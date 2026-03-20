Unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume în urmă cu mai mulți ani, văzut posibil ”urmaș” al lui Messi și Ronaldo, Neymar, acum atacant la Santos FC, a fost inclus pe lista preliminară pentru meciurile amicale din această lună, ultimele teste înainte de stabilirea lotului pentru Cupa Mondială 2026, dar nu și pe lista finală!

În cele din urmă, selecționerul Carlo Ancelotti l-a urmărit personal pe Neymar înainte de anunțarea lotului final, dar a hotărât că nu are ce căuta, momentan cel puțin, în naționala Braziliei.

Neymar speră să fie parte din lotul Braziliei pentru Cupa Mondială 2026

Neymar a revenit pe teren pe 15 februarie, după o perioadă lungă de absență. A intrat ca rezervă în meciul cu Velo Clube, iar apoi a fost titular în partidele următoare.

Lista finală pentru amicalele din martie a fost anunțată recent, iar Brazilia va întâlni Franța pe 26 martie, la Boston, iar apoi Croația pe 31 martie, la Orlando.

Cu cinci meciuri în acest sezon, în care a marcat de trei ori și a oferit două pase decisive, Neymar a fost sărit din schemă de Ancelotti, dar a reacționat și i-a transmis selecționerului un mesaj clar.

”Evident, sunt dezamăgit și trist că nu am fost selectat. Dar rămân concentrat, zi de zi, antrenament după antrenament, meci după meci. Vom atinge obiectivul nostru. Mai este încă selecția finală.

Desigur, dorința mea este să mă întorc la echipa națională, să joc la Campionatul Mondial, dar asta nu depinde de mine. Asta depinde de staff-ul tehnic și, bineînțeles, fie că sunt acolo sau nu, voi susține mereu echipa națională”, a spus Neymar, citat de publicația Goal.