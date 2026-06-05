România U17 a încheiat seria de teste din luna iunie cu încă un eșec în fața Serbiei, scor 1-2, într-un meci disputat la Stara Pazova.

După înfrângerea din primul amical, 0-1, elevii lui Mircea Diaconescu au pierdut și al doilea duel, tot la limită, deși au reușit să revină temporar în joc.

Serbia a dat lovitura în minutul 87

Serbia a deschis scorul în minutul 41, iar România a egalat în repriza secundă prin Alessandro Chira, în minutul 57. Golul victoriei a venit în minutul 87.

Cele două amicale fac parte din pregătirea pentru Campionatul Mondial U17, programat la finalul anului în Qatar. România a fost repartizată în Grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela.