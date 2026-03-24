"În privinţa genunchiului meu, astăzi totul este foarte bine", a declarat căpitanul Les Bleus, regretând că există "multe speculaţii" şi sunt spuse multe lucruri care nu sunt adevărate.

Kylian Mbappe anunță că este sută la sută refăcut

"Asta este viaţa unui sportiv de top şi a unei persoane publice. Mulţi oameni au oferit diagnostice, am auzit destul de multe lucruri false. Poţi spune lucruri fără să le verifici şi asta nu are niciodată repercursiuni... O obositor.

Dar totul e bine, m-am recuperat 100%. Am avut norocul să primesc diagnosticul corect când m-am întors la Paris şi împreună am reuşit să găsim cel mai bun plan pentru a reveni la capacitatea mea maximă, pentru a fi în cea mai bună formă pentru sfârşitul de sezon cu Real Madrid, precum şi la Cupa Mondială", a adăugat Mbappe, potrivit Agerpres.

Comentariile starului francez despre starea sa fizică în urma entorsei la genunchiul stâng erau foarte aşteptate, cu doar câteva luni înaintea Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic şi Canada.

La începutul lunii martie, anturajul vedetei a declarat pentru AFP că nu era planificată nicio operaţie "în această fază" şi că jucătorul va petrece câteva zile la Paris pentru unele examene medicale.

Între timp, golgheterul echipei Real Madrid în acest sezon (38 de goluri în 34 de meciuri) a revenit pe teren, intrând în joc în minutul 63 al meciului câştigat de "los blancos" cu scorul de 3-2 în faţa rivalei Atletico Madrid, duminică, pe stadionul Bernabeu, unde a fost ovaţionat de public. De asemenea, Mbappe a evoluat câteva minute săptămâna trecută în meciul cu Manchester City (2-1) din Liga Campionilor.

”Sper să pot juca în pauza internațională”

"Am fost într-un program de recuperare în care am vrut să revin treptat la joc, dar dorinţa de a juca era încă acolo. Sper să pot juca în această pauză internaţională şi să încep să fiu din nou decisiv", a mai spus căpitanul naţionalei Franţei.

Mbappe va pleca marţi spre Statele Unite alături de ceilalţi componenţi ai selecţionatei Franţei, pentru un turneu american, cu două meciuri amicale, împotriva Braziliei (joi) şi Columbiei (duminică).

"Este un meci amical, dar când joci împotriva Braziliei, cea mai mare naţiune din fotbal, cu cinci Cupe Mondiale, este incredibil să evoluezi împotriva lor. Sunt o echipă care poate câştiga Cupa Mondială, aşa că este bine să ne testăm împotriva lor", a precizat el.

"Nu mergem acolo în vacanţă, mergem acolo să ne pregătim pentru Cupa Mondială', a reiterat căpitanul.

Întrebat despre identitatea viitorului selecţioner, înlocuitorul lui Didier Deschamps, Mbappe a răspuns: "Preşedintele dă ritmul, vom vedea cine este", după ce Philippe Diallo (preşedintele FFF - n.red.) a declarat în urmă cu două zile că ştie identitatea viitorului selecţioner, fără a-l menţiona pe Zinédine Zidane, cel considerat mare favorit pentru preluarea conducerii tehnice a Les Bleus după Cupa Mondială.