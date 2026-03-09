Carlo Ancelotti, decizie importantă în cazul lui Neymar înainte de Cupa Mondială

Atacantul lui Santos FC a fost inclus pe lista preliminară pentru meciurile amicale din această lună, ultimele teste înainte de stabilirea lotului pentru FIFA World Cup 2026.

Selecționerul Carlo Ancelotti va lua decizia finală în următoarele zile. Tehnicianul italian vrea să îl urmărească personal pe Neymar înainte de anunțarea lotului final.

Neymar a revenit după accidentare

Ancelotti va fi prezent la partida dintre Santos și Mirassol FC din Campeonato Brasileiro Serie A, unde îl va analiza pe starul brazilian. Alături de el se va afla și coordonatorul echipelor naționale, Rodrigo Caetano.