Carlo Ancelotti, decizie importantă în cazul lui Neymar înainte de Cupa Mondială

Carlo Ancelotti, decizie importantă în cazul lui Neymar înainte de Cupa Mondială
Neymar a intrat din nou în atenția naționalei Brazilia. 

NeymarCarlo AncelottiBraziliaCupa Mondiala
Atacantul lui Santos FC a fost inclus pe lista preliminară pentru meciurile amicale din această lună, ultimele teste înainte de stabilirea lotului pentru FIFA World Cup 2026.

Selecționerul Carlo Ancelotti va lua decizia finală în următoarele zile. Tehnicianul italian vrea să îl urmărească personal pe Neymar înainte de anunțarea lotului final.

Neymar a revenit după accidentare

Ancelotti va fi prezent la partida dintre Santos și Mirassol FC din Campeonato Brasileiro Serie A, unde îl va analiza pe starul brazilian. Alături de el se va afla și coordonatorul echipelor naționale, Rodrigo Caetano.

Neymar a revenit pe teren pe 15 februarie, după o perioadă lungă de absență. A intrat ca rezervă în meciul cu Velo Clube, iar apoi a fost titular în partidele cu Novorizontino și Vasco da Gama.

În ultimul duel, contra lui Vasco, brazilianul a marcat de două ori și a adus victoria echipei sale, scor 2-1.

Lista finală pentru amicalele din martie va fi anunțată pe 16 ale lunii. Brazilia va întâlni Franța pe 26 martie, la Boston, iar apoi Croația pe 31 martie, la Orlando.

Acestea vor fi ultimele meciuri de pregătire înainte ca selecționerul Carlo Ancelotti să stabilească lotul final pentru Cupa Mondială din 2026.

