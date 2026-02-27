Neymar a avut ultime sezoane foarte slabe, plecarea în Arabia Saudită, din urmă cu mai mulți ani, fiind punctul care i-a dus mai jos cariera. Ajuns la 34 de ani, brazilianul și-a anunțat potențiala dată de retragere. Starul brazilian se gândește serios să își ia adio de la cariera de fotbalist profesionist în luna decembrie a anului curent.

Neymar, șanse mari să rateze Cupa Mondială 2026

El va lua o decizie definitivă în funcție de ce simte și a amintit din nou că își dorește să participe alături de Brazilia, în vară, la Cupa Mondială 2026, din SUA, Canada și Mexic. Însă, abia revenit după o accidentare gravă, după mult timp de absență, el nu va juca pentru naționala Braziliei în următoarele meciuri programate, amicale.

Neymar nu va fi convocat de Carlo Ancelotti pentru meciurile împotriva Franței și a Croației, care se vor disputa pe 26 martie, respectiv 1 aprilie.

Brazilia nu a mai mizat pe Neymar de doi ani și jumătate!

Brazilia va juca în Grupa C, din care mai fac parte Maroc, Scoția și Haiti, iar fanii nu mai acceptă scuze și vor o nouă victorie mondială, după o pauză de 24 de ani. Ultima prezență a lui Neymar în tricoul Braziliei a fost meciul cu Uruguay, din preliminarii CM 2026, pe 17 octombrie 2023.

De atunci, Brazilia a participat la Copa America 2024 (sferturi de finală / 0-0, 2-4 cu Uruguay) și a terminat pe locul al cincilea calificările CONMEBOL pentru mondialul din acest an.

Rămâne de văzut dacă Neymar va atinge un nivel care să îi permită să fie luat la Cupa Mondială.