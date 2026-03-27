VIDEO Brazilia - Franța nu a dezamăgit! Mbappe a revenit cu gol la națională: cum a înscris starul lui Real Madrid

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Franța s-a impus în fața Braziliei, scor 2-1, în amicalul de lux din SUA.

TAGS:
FrantaBraziliaamicalMbappeViniciusRaphinhaolise
Din articol

Naționala Cocoșului Galic a disputat un meci amical împotriva reprezentativei Braziliei, iar meciul a avut loc în SUA, concret pe Gillette Stadium din Foxborough, Massachusetts.

Francezii și-au etalat forța ofensivă și s-au impus în fața echipei antrenate de Carlo Ancelotti.

Mbappe a revenit cu gol în naționala Franței! Vinicius și Raphinha, șterși

Starul francez al lui Real Madrid a revenit în naționala antrenată de Didier Deschamps după ce nu a jucat în ultimul meci din calificări cu Azerbaijan.

Kylian Mbappe a făcut ce știe mai bine, și în minutul 32 a profitat de pasă perfect în adâncime venită de la Ousmane Dembele, deschizând scorul cu un lob peste Ederson.

Raphinha a fost titular în echipa Braziliei, dar starul Barcelonei a acuzat probleme musculare și Carlo Ancelotti l-a schimbat la finalul primei reprize.

În a doua parte, Dayot Upamecano a văzut cartonașul roșu și și-a lăsat echipa în 10, dar tot Franța a punctat. Ekitike „l-a copiat” pe Mbappe și a făcut 2-0 tot cu un lob peste portarul lui Fenerbahce.

Brazilia a redus din diferență prin Bremer în minutul 78 și a stabilit scorul fina al acestui amical de lux.

Cu toate că vedetele Franței au strălucit, oameni de bază ai Braziliei precum Vinicius și Raphinha nu au avut cea mai reușită prestație.

Pentru Franța urmează meciul amical împotriva Columbiei, care va avea loc duminică, 29 martie, de la 22:00. 

De cealaltă parte, Brazilia va evolua împotriva Croației, miercuri, 1 aprilie, de la ora 03:00.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!