Kylian Mbappe îl vrea pe Neymar alături de el: „Va fi pregătit!”

Neymar nu a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru amicalele Braziliei cu Franța și Croația din această pauză internațională.

Decizia selecționerului italian a stârnit multe discuții, pentru că fostul star al Barcelonei a oferit evoluții excelente în tricoul lui Santos în ultima perioadă.

Kylian Mbappe îl vrea la Campionatul Mondial pe Neymar

Înaintea amicalului dintre Franța și Brazilia, Mbappe a fost întrebat dacă fostul său coleg de la PSG va lipsi de la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Fotbalistul lui Real Madrid nu s-a ferit să spună că Neymar nu poate lipsi de la un Campionat Mondial.

„Neymar este Neymar. Campionatul Mondial este pentru starurile lumii și el va fi acolo. Nu-mi pot imagina un Campionat Mondial fără Ney, dar nu mă voi opune lui Carlo Ancelotti.

Sunt sigur că 'Ney' va fi pregătit!”, a spus Kylian Mbappe despre situația fostului său coleg de la PSG.