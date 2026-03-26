Kylian Mbappe îl vrea pe Neymar alături de el: „Va fi pregătit!”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Kylian Mbappe a vorbit despre situația complicată a lui Neymar.

Neymar nu a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru amicalele Braziliei cu Franța și Croația din această pauză internațională.

Decizia selecționerului italian a stârnit multe discuții, pentru că fostul star al Barcelonei a oferit evoluții excelente în tricoul lui Santos în ultima perioadă.

Kylian Mbappe îl vrea la Campionatul Mondial pe Neymar 

Înaintea amicalului dintre Franța și Brazilia, Mbappe a fost întrebat dacă fostul său coleg de la PSG va lipsi de la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Fotbalistul lui Real Madrid nu s-a ferit să spună că Neymar nu poate lipsi de la un Campionat Mondial.

„Neymar este Neymar. Campionatul Mondial este pentru starurile lumii și el va fi acolo. Nu-mi pot imagina un Campionat Mondial fără Ney, dar nu mă voi opune lui Carlo Ancelotti.

Sunt sigur că 'Ney' va fi pregătit!”, a spus Kylian Mbappe despre situația fostului său coleg de la PSG.

Trei goluri și două pase decisive în cinci meciuri jucate sunt statisticile acestui sezon ale starului brazilian.

Neymar are 14 reușite și șase assist-uri în 35 de meciuri de la revenirea în Brazilia din ianuarie, când a semnat cu Santos.

Kylian Mbappe și Neymar au fost colegi la PSG timp de șase ani, din 2017 până în 2023.

