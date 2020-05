BREAKING NEWS | Turcii au anuntat cand se reia sezonul! Cat timp va avea Sumudica la dispozitie sa-si pregateasca echipa

Federatia din Turcia a anuntat cand va fi reluat sezonul de fotbal.

Presedintele federatiei din Turcia, Nihat Ozdemir, a anuntat oficial ca sezonul va fi reluat pe 12 iunie, anunta BBC.

De asemenea, acesta a mai anuntat ca Turcia intentioneaza in continuare sa gazduiasca finala Ligii Campionilor de la Istanbul in august.

Marius Sumudica a revenit astazi la Gaziantep, impreuna cu staff-ul si cu Alexandru Maxim.

Cu totii vor fi plasati 14 zile in carantina, dupa care se vor alatura echipei pentru a incepe pregatirea.

Antrenorul roman va avea la dispozitie 3 saptamani pline pentru a-si pune echipa la punct.

"Sunt singurul antrenor strain care a plecat de acolo si la un moment dat trebuia sa ne intoarcem, avand in vedere ca ieri a fost o sedinta impreuna cu forurile competente acolo. Am inteles ca astazi vor spune in momentul in care se va da drumul la campionat, lumea trage sa se joace la mijlocul lunii iunie. Nu ne antrenam! 14 zile nu iesim de acolo, 14 zile stam in carantina. Pentru mine va fi foarte greu sa stau 14 zile inchis intr-o camera", a declarat Marius Sumudica la plecarea in Turcia.