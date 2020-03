Baskanul lui Gaziantep rupe tacerea! Ce se intampla cu Marius Sumudica dupa ce a fugit din Turcia

Sumudica a parasit Turcia pentru a revenit in Romania, speriat de extinderea virusului Covid-19.

Baskanul lui Gaziantep a oferit prima reactie cu privire la fuga lui Sumudica din Turcia si a spus ce se va intampla cu antrenorul roman.

Mehmet Buyukeksi spune ca nu are in plan sa renunte la Sumudica, in ciuda faptului ca a plecat de la echipa fara acceptul clubului:

"Nu avem in plan sa incheiem contractul cu antrenorul nostru. Avem discutii cu Sumudica la telefon si transmitem mai departe instructiunile catre jucatori.

Avem o problema cu faptul ca a plecat in tara lui fara sa aiba permisiunea noastra, dar a facut-o pentru sanatatea lui si trebuie sa ne gandim si la asta", a spus baskanul lui Gaziantep pentru Sabah.

Echipa lui Sumudica este pe locul 9 in campionatul Turciei, cu 32 de puncte dupa 26 de meciuri.