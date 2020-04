Reactia FURIOASA lui Marius Sumudica dupa ce a fost anuntat ca ramane BLOCAT in Romania: "Am platit zborul si mi s-a spus ca nu pot pleca!" 

Marius Sumudica se afla intr-o situatie delicata deoarece oficialii lui Gaziantep i-au cerut sa revina in Turcia, insa starea de urgenta din Romania nu ii permite antrenorului sa plece.

Antrenorul roman este blocat in Romania din cauza Ordonantei care interzice zborurile pe ruta Romania - Turcia si se afla pus in fata unei situatii deloc placute.

Sumudica a primit instiintare de la oficialii lui Gaziantep sa se intoarca pe 1 mai in Turcia si a platit un avion privat pentru a se deplasa, insa s-a lovit de refuzul autoritatilor, din cauza starii de urgenta. Antrenorul roman a vorbit la Digi Sport, vizibil furios pe situatia in care se afla, deoarece risca sa fie dat afara de la echipa.

"Am primit un mail prin care eram instiintat ca pe 1 cel tarziu ar trebui sa ajung in Gaziantep, urmau 14 zile de carantina, dupa care incepeam pregatirea. Turcii preconizeaza sa inceapa campionatul in weekend-ul 12-15 iunie.

Compania care transmite jocurile a luat decizia si vor sa inceapa mai devreme fiindca nu ar dori ca vreuna din etape sa se desfasoare la mijlocul saptamanii si sa nu aiba audienta.

Am primit mail-ul, am luat legatura cu un operator aviatic, care sa ma duca pana acolo, am vazut Ordonanta, am crezut ca pentru zborurile private nu e problema. Am facut plata, am completat niste formulare pentru spatiul turcesc, dupa care astazi in jurul orei 2 am primit raspunsul din partea operatorului ca a fost refuzat din partea autoritatilor romane si avionul nu are voie sa aterizeze aici. Motivul e interzicerea zborurilor dintre Romania si Turcia, din cauza ordonantei, pana pe 14 mai.

Am jucatori care s-au intors din Franta, Germania, numai eu nu pot, din cauza ca vin din Romania.

La inceput m-au atacat jurnalistii de acolo, fiindca nu e placut sa fii singurul antrenor strain din Superliga. Am venit sa fiu alaturi de familia mea, in momentul de fata sunt obligat datorita contractului sa plec la munca. Voi pierde o suma destul de mare daca se va ajunge la ruperea acestui contract. Fiecare etapa, in Turcia, inseamna 500.000 de euro, pentru invingatoare, virati a doua zi de televiziuni catre club.

Nu poti astepta la infinit. O fi Sumudica antrenor bun, simpatic, dar la un moment dat trebuie sa iti aduci antrenor sa pregatesti echipa.

Vine avionul din Ungaria, aterizeaza la Otopeni sau la Baneasa, ne-am urcat si am plecat direct in Turcia. Ma duc sa muncesc.

Am trimis toate documentele la club, cei de acolo ma intrebau cu cine trebuie sa vorbeasca, cu ambasada Turciei in Romania, cu cine, intr-un final am inteles ca la Autoritatea Aeronautica Civila. Astept sa vorbeasca, le-am trimis toate documentele, factura, ca eu achitasem deja. Sper sa gasim intelegere si sa fim lasati sa plecam", a declarat Marius Sumudica la Digi Sport.