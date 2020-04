"Spune ca e posibil sa fi avut coronavirus!" Marius Sumudica a iesit din izolare dupa ce s-a intors din Turcia 

Antrenorul lui Gaziantep a plecat din Turcia in momentul eruptiei pandemiei de coronavirus.

Ingrijorat de modul alarmant in care virusul se raspandea in Turcia, Marius Sumudica a inchiriat un avion privat si s-a intors in Romania pentru a fi alaturi de familie.

Antrenorul roman a fost obligat sa stea in izolare 14 zile, iar cumnatul sau, Bogdan Andone, a vorbit despre cum a facut fata Marius Sumudica izolarii.

"Vecinul (n.r Marius Sumudica) a aparut astazi pentru prima data, dupa 14 zile, a iesit cu masca



Are un caine acum, extrem de furios, catel de buzunar ii zic eu, extrem de agresiv.

Nu a iesit din casa, nu a venit nici la noi, astazi a aparut prima zi in curte, cu masca si manusi, a dat o tura. A fost extrem de inspirat sa plece in acel moment, astfel nu reusea sa ajunga acasa si tinand cont de problema avuta in decembrie, chiar spune ca e posibil sa fi avut virusul.

Si staff-ul lui, o saptamana, au fost toti extrem de slabiti", a declarat Bogdan Andone pentru Digi Sport.