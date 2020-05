Sumudica nu poate poate zbura in Turcia si se teme sa nu ramana somer.

Turcii anunta ca Costel Galca ii poate lua locul.

"Din Turcia trebuie sa primim o gramada de formulare care trebuiesc completate, nu e asa usor. Numai la fotbal nu-ti sta capul", a declarat Marius Sumudica la Pro X.

Campion cu FCSB in 2015, Galca a antrenat ultima data in Danemarca. In Turcia, Galca e dorit si de Genclerbirligi, echipa la care joaca Bogdan Stancu.