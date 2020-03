"Te mai gandesti la bani in acest moment?" Reactie de milioane a lui Marius Sumudica! Cum a raspuns antrenorul roman cand a fost intrebat de bani in plina pandemie: "Mama asa mi-a spus!"

Marius Sumudica a vorbit despre pandemia coronavirusului.

Marius Sumudica i-a scos din minti pe sefii celor de la Gaziantep Gazisehir dupa ce a plecat cu un avion privat din Turcia in Romania, in plina pandemie de coronavirus. Antrenorul roman a spus ca e un moment istoric si sfatuieste pe toata lumea sa nu iasa din casa.

"Este un moment istoric. Cel mai bun tratament este sa stam in casa. Trebuie sa intelegem acest lucru. Este inconstienta ce se intampla acum in Romania. Pe de-o parte ii vezi pe unii cu masti si pe alta ii vezi pe unii cu bicicleta ca se plimba. Noi trebuie sa intelegem si sa luam niste masuri ca atare pentru ca vom avea probleme. Vom avea mari probleme. In Turcia, de exemplu, au luat bancile din parcuri. In Turcia s-au miscat foarte bine pentru a bloca totul.

Te mai gandesti la bani in acest moment? Eu ma gandesc sa fiu sanatos. Sunt niste momente pe care nu stiu cum sa le cataloghez. Mama mi-a zis: Ai prins revolutia, ai prins cutremurile, ai prins pandemia. Eu cel putin am avut o viata ok, o viata peste medie, nu mai conteaza. Pentru mine conteaza sanatatea familiei mele", a declarat Marius Sumudica la PRO X.