Sansa URIASA ratata de fotbalistii de la CFR din cauza arbitrului Bastien! Prima IMENSA pregatita de conducerea clubului pentru calificarea in '16'-imile Europa League

Campioana Romaniei a fost foarte aproape de a doua calificare consecutiva in 'primavara' Europa League.

Fotbalistii lui Edi Iordanescu au fost eliminati din competitie dupa o faza extrem de controversata, in care arbitrul francez Benoit Bastien a acordat destul de usor un penalty pentru elvetieni.

In afara de performanta sportiva, clujenii au ratat o sansa imensa din punct de vedere financiar. Potrivit Digi Sport, conducerea campioanei le-ar fi promis jucatorilor o prima de nu mai putin de 25.000 de euro pentru fiecare in cazul unei calificari in '16'-imile competitiei.

In cazul unei victorii la Berna in conturile campioanei Romaniei ar fi intrat 570.000 de euro, iar in eventualitatea unui egal 190.000 de euro. In cele din urma clujenii nu au mai incasat niciun ban, intrucat in ultimele secunde au primit si cel de-al doilea gol.

Dupa parcursul european din acest sezon, CFR Cluj a inregistrat castiguri de peste 5 milioane de euro.