Liga Zimbrilor și Liga Florilor sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

CSM BucurestiHC BuzauJanja VojvodicValentin PetrilaChristian Manojlovic
CSM Bucureşti a urcat pe podiumul Ligii Naţionale de handbal masculin după ce a învins-o pe SCM Politehnica Timişoara cu scorul de 30-27, duminică, în Sala Apollo din Capitală, în etapa a 13-a.

CSM București - SCM Politehnica Timișoara 30-27

Janja Vojvodic a marcat 6 goluri pentru ''tigri'', iar Andrei Valeriu Drăgan, Mihai Daniel Nica şi Antonio Nedea, câte 5. 

Portarul Valentin Petrila a avut 16 intervenţii.

Christian Manojlovic a înscris 9 goluri pentru Poli, iar Risto Vujacic 7.

CSU Suceava - CSM Vaslui 36-36

În alt meci, CSU din Suceava a remizat cu CSM Vaslui, 36-36, în Sala ''Dumitru Bernicu'' din Suceava.

Marian-Cătălin Zariţchi a marcat ultimul gol al meciului, cu patru secunde înainte de final, aducând un punct gazdelor. 

Ştefan Adrian Tîrzioru a marcat 7 goluri pentru gazde, Claudiu Andrei Lazurca 8, iar Zariţchi 6.

Dragoş Hanţaru a reuşit 12 goluri pentru vizitatori, Andy Ştefan Armanu 7, iar Yuriy Pop 6. Portarul Vlăduţ Rusu a avut 14 intervenţii.

Cum arată Top 5 din Liga Zimbrilor, cu HC Buzău lider

1. ACS HC Buzău 20 puncte (12 jocuri)

2. CS Dinamo Bucureşti 18 (11)

3. CSM Bucureşti 15 (12)

4. CSM Vaslui 15 (12)

5. SCM Politehnica Timişoara 14 (12)

Info: Agerpres

Foto: CSM București

