CSM Bucureşti a urcat pe podiumul Ligii Naţionale de handbal masculin după ce a învins-o pe SCM Politehnica Timişoara cu scorul de 30-27, duminică, în Sala Apollo din Capitală, în etapa a 13-a.

CSM București - SCM Politehnica Timișoara 30-27

Janja Vojvodic a marcat 6 goluri pentru ''tigri'', iar Andrei Valeriu Drăgan, Mihai Daniel Nica şi Antonio Nedea, câte 5.

Portarul Valentin Petrila a avut 16 intervenţii.

Christian Manojlovic a înscris 9 goluri pentru Poli, iar Risto Vujacic 7.