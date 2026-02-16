Cu trei meciuri rămase din campionatul regulat, FCSB ocupă locul 10 în clasament, cu 40 de puncte și trebuie să depășească patru echipe pentru a ajunge pe loc de play-off.

Gigi Becali, mulțumit de arbitraj la Craiova - FCSB

După eșecul cu Universitatea Craiova, Gigi Becali a fost întrebat și despre arbitrajul lui Marian Barbu, în condițiile în care în Superliga României un scandal legat de arbitraj este în toi.

Finanțatorul de la FCSB a mărturisit însă că nu are nimic să îi reproșeze lui Barbu și a spus că ce a făcut diferența la meciul din Bănie a fost că Universitatea Craiova este mult mai puternică decât echipa sa.

”Nu am de ce, nu am ce să zic despre arbitraj. Am fost vreodată nedrept, și când am spus, am fost drept”, a spus Gigi Becali după meci la Digi Sport.

În acest context, patronul roș-albaștrilor a revenit și la eroarea flagrantă de arbitraj comisă de Radu Petrescu la meciul Petrolul FC Argeș, scor 2-1, atunci când le-a anulat piteștenilor un gol regulamentar. La o lovitură liberă executată de Micovschi, Sierra a reluat cu capul în poarta ploieștenilor, însă, imediat după ce Micovschi a centrat, arbitrul a fluierat întreruperea jocului, iar golul a fost astfel anulat.

Becali s spus că Radu Petrescu a făcut dreptate, deoarece lovitura liberă de la care au beneficiat piteștenii, cea de la care a ieșit golul anulat, a fost acordată incorect.

”Toți ați comentat și l-ați omorât pe Petrescu, e adevărat că a greșit, dar el a împlinit dreptatea. Dreptatea oricum s-ar face e binevenită”, a mai spus Becali.