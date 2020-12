Tatarusanu a fost inclus in echipa etapei din Europa League! Evolutie foarte apreciata a romanului in deplasarea de la Praga

Portarul roman a reusit sa inchida poarta echipei antrenate de Stefano Pioli, care s-a impus cu scorul de 1-0. Fostul fotbalist de la Gloria Bistrita si FCSB a avut doua interventii foarte bune pe final de meci, cand i-a blocat pe Krejci si pe Karlsson.

Ca urmare a acestui meci foarte bun, Tatarusanu a fost laudat de presa din Italia, jurnalistii de la Gazzetta dello Sport acordandu-i nota 7 pentru aceasta partida.

Mai mult decat atat, portarul care si-a anuntat recent retragerea din echipa nationala a Romaniei a fost inclus in echipa ideala a ultimei etape a grupelor UEFA Europa League.

In aceasta echipa au mai fost inclusi fotbalisti de la echipe importante, precum Lo Celso de la Tottenham, Leon Bailey de la Bayer Leverkusen sau colegul lui Tatarusanu de la Milan, Diogo Dalot.

This week's star performers! ???? Who would you pick as captain? ©️@FedExEurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL