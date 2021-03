Oferta COLOSALA pentru Dan Petrescu din Arabia Saudita! Contract de 1.2 milioane de euro si bonusuri URIASE! Unde este dorit

Dan Petrescu a primit o oferta extrem de avantajoasa la scurt timp dupa ce s-a despartit de Kayserispor.

Potrivit Digi Sport, fostul antrenor al CFR-ului a fost dorit de Al Wahda din Arabia Saudita, iar oficialii clubului chiar i-au facut o oferta foarte buna lui Petrescu.

Sauditii i-au oferit fostului international un contract pana in iunie 2022, perioada in care ar fi urmat sa castige 1.2 milioane de euro. Din aceasta suma insa Petrescu ar fi trebuit sa isi plateasca si staff-ul, asa cum este obiceiul in Arabia Saudita.

Conform sursei citate, Petrescu urma sa primeasca si bonusuri consistente de performanta. Daca Al Wahda ar fi castigat titlul, antrenorul de 53 ar fi primit nu mai putin de 400.000 de dolar, iar pentru castigarea Cupei 200.000 de dolari. Mai mult, pentru castigarea Ligii Campionilor Asiei, Petrescu ar fi castigat nu mai putin de 1 milion de dolari.

Oferta a fost facuta prin intermediul tatalui lui Ahmed Bani de la Dinamo, Mustafa Akram Bani, insa Dan Petrescu a refuzat-o dupa ce incepuse initial tratativele cu sauditii.