EXCLUSIV | "Si FCSB a jucat in 10, Vlad nu a avut ce sa apere!" Actionarul CFR-ului recunoaste superioritatea jucatorilor lui Petrea

FCSB a invins pe CFR Cluj cu 3-0 in etapa cu numarul 28 din Liga 1.

Unul dintre actionarii CFR-ului, Stefan Gadola, a analizat la PRO X infrangerea echipei sale impotriva rivalilor la titlu.

El a subliniat ca acest rezultat nu reprezinta o drama, intrucat mai sunt multe meciuri de jucat, si a recunoscut ca FCSB a fost echipa mai buna si chiar a glumit pe aceasta tema, spunand ca Andrei Vlad nu a fost deloc intrebuintat de jucatorii lui Edi Iordanescu.

"Nu este capatul lumii, nu este o tragedie. Sportul inseamna sa si pierzi. Mai avem playoff-ul, mai sunt in total 12 meciuri.

Nu ma asteptam sa fim atat de loviti, deci o infrangere atat de dura. S-a intamplat, neatentii, poate am fost putin demotivati de la inceput, se intampla.

Practic noi nu am avut atacant ieri. In gluma asa, le spuneam prietenilor mei ca si FCSB a jucat in 10, ca Vlad nu a avut ce sa apere.

Ca antrenor, este o infrangere dura, si eu am fost putin necajit aseara. Sunt convins ca baietii se vor mobiliza, vine si o pauza, sper ca o sa ne revina si atacantii si vom face jocuri bune", a spus Gadola la Ora Exacta in Sport.

De asemenea, actionarul campioanei a spus ca nu se pune problema ca Edi Iordanescu sa fie demis la finalul sezonului daca CFR-ul nu va castiga campionatul si i-a luat apararea lui Arlauskis dupa ce a luat cartonas rosu.

"Nu se pune problema schimbarii lui Edi. Arla e un portar profesionist, foarte bun. Poate a gresit un pic acolo, dar si atacantul s-a intors putin cu spatele acolo. A fost o decizie dura pentru mine.

Antrenorul raspunde de rezultate, nu conducerea. Au fost mult mai motivati, au intrat foarte hotarati, mi-au placut. Au speculat greselile noastre.

Suntem la egal cu FCSB si Universitatea. Jucam in 3 pentru titlu si cred ca urmatoarele meciuri directe vor decide campioana in acest an", a declarat Stefan Gadola.