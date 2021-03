Mihai Nesu intervine in conflictul dintre Steaua si FCSB! "Nu se poate una fara cealalta!" Care este starea fostului fundas

Mihai Nesu a vorbit despre conflictul dintre CSA Steaua si FCSB.

Fostul fotbalist care a jucat 7 ani in tricoul ros-albastrilor, in perioada 2001-2008, in cinci sezoane patrnul echipei fiind Gigi Becali.

Acum, fostul fundas a comentat scandalul dintre Steaua si FCSB, spunand ca si-ar dori ca acest conflict sa se incheie cat mai curand.

"Mi se pare ca niciuna nu poate sa fie Steaua fara cealalta. Sper sa se uneasca la loc", a declarat Mihai Nesu, potrivit AS.ro.

La aproape 10 ani de la accidentarea care i-a oprit brusc cariera de fotbalist, Nesu a vorbit si despre starea sa de spirit si de sanatate, aratandu-se recunoscator pentru drumul pe care si l-a gasit dupa ce a ramas imobilizat.

"Trebuie sa trecem cu zambetul pe buze peste orice, ca altfel e mai greu! Viata mea si starea de spirit s-au imbunatatit. Dumnezeu mi-a gasit un rost, chiar si in situatia asta, sa fiu poate chiar mai de folos decat atunci cand jucam fotbal", a adaugat fostul fundas.