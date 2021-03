BOMBA in fotbalul mondial! Stanciu si Hagi ar putea fi coechipieri din sezonul urmator! "E perfect pentru echipa!" Scenariul prezentat de englezi

Nicolae Stanciu a impresionat in dubla cu Rangers din optimile Europa League.

Dupa calificarea Slaviei Praga in sferturile de finala ale competitiei, jurnalistii din Marea Britanie au scris despre posibilitatea ca Stanciu si Hagi sa fie coechipieri din urmatorul sezon.

Cei de la TBR Football noteaza ca Stanciu este jucatorul de care Gerrard ar avea nevoie de foarte mult timp si ca fanii sunt increzatori ca romanul i s-ar putea alatura lui Ianis in echipa din aceasta vara.

"Nicolae Stanciu a atras cu siguranta toate privirile, in special cu executia de la lovitura libera. Rangers a suferit dintotdeauna in a avea un decar veritabil. Arfield a devenit mai mult un mijlocas muncitor, Aribo este un 'optar' si nu inscrie suficient pentru a fi un numar 10, in timp ce Ryan Kent si Ianis Hagi dau un randament mai bun in banda.

Rangers are nevoie de un playmaker, unul care poate inventa ceva din nimic, iar Stanciu ar putea fi fotbalistul perfect pentru echipa. Stanciu se afla intr-o forma excelenta in acest sezon si a contribuit la 18 goluri in doar 32 de meciuri. El a inscris 12 goluri si a creat alte 6.

Gerrard are un istoric in a aduce jucatori pe care Rangers i-a intalnit in Europa, iar Borna Barisic este un exemplu. Stanciu ar fi un nou caz fericit", au notat jurnalistii britanici.