Boloni este in centrul unui scandal MONSTRU in Grecia: "Cum se poate asa ceva?" De ce este acuzat antrenorul roman si ce ii reproseaza Ligii din Grecia

Panathinaikos a remizat pe teren propriu in ultima etapa din Grecia, 0-0 impotriva lui Asteras Tripolis.

Dupa meci, in timpul unui interviu acordat unei televiziuni grecesti, antrenorul roman a fost foarte nervos si chiar a plecat in timpul interviului, deranjat de intrebarile ziaristilor.

Reactia nervoasa a lui Boloni s-a produs in momentul in care a fost intrebat de situatia numarului mare de fotbalisti infectati cu coronavirus din lotul echipei sale.

Antrenorul in varsta de 67 de ani s-a aratat foarte deranjat de decizia Ligii din Grecia de a organiza acest meci, in conditiile in care cinci fotbalisti ai lui Panathinaikos au fost indisponibili din cauza COVID-19.

"Ce se spune, nu corespunde realitatii. Cand un jucator vrea sa mearga acasa de Craciun pentru a petrece cu familia, ce pot sa-i fac? Si dati-mi voie sa va spun ca Kourbelis si Tzavidas au petrecut Sarbatorile aici, in Grecia.

Si fara sa vreau sa jignesc pe cineva, nu inteleg decizia Ligii. Avem cinci jucatori bolnavi de COVID-19. Mi se va spune ca unul e in Brazilia, dar este bolnav! Avem cinci jucatori. Cum se poate juca acest meci? ... In toate echipele din lume cand iti lipsesc cinci jucatori se simte", a declarat Boloni conform sport24.gr.

Presa din Grecia il acuza pe Boloni ca este principalul vinovat pentru numarul mare de infectari din cadrul lotului echipei sale, deoarece le-a permis jucatorilor straini sa mearga in tarile lor pentru Sarbatori.

Panathinaikos asteapta sa primeasca rezultatele ultimelor teste efectuate de jucatori pentru a stii daca meciul de miercuri cu Apollon Smyrnis se va desfasura.

Echipa antrenata de Boloni se afla in acest moment pe locul 5 in Grecia la 5 puncte in spatele ocupantei pozitiei a patra, AEK Atena, dar si cu un meci in plus.