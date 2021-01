EXCLUSIV | Gica Hagi putea sa devina "Sultan"! Acesta a fost aproape de o forta a Turciei

"Regele" a refuzat oferta venita la sfarsitul anului trecut pentru ca voia sa preia nationala Romaniei, iar postul oferit lui a fost ocupat de un fost selectioner al Turciei.

Gica Hagi, care s-a retras din pozitia de antrenor-manager sportiv de la Viitorul in august 2020, a primit o oferta interesanta de la Trabzonspor, unul dintre cele mai importante cluburi din Turcia. In sezonul trecut, echipa a fost condusa de Unal Karaman, Husein Cimsir si Eddie Newton. Britanicul, fost antrenor la Chelsea, fusese adus ca secund al lui Cimsir, dar a ramas in functia de principal interimar pentru trei luni, timp in care a castigat Cupa Turciei si a terminat pe locul secund in Super Lig. Insa, o serie groaznica in campionat, la inceputul acestei stagiuni, cu o singura victorie in 7 meciuri, i-a facut pe conducatorii clubului "Karadeniz Firtinasi" sa il demita pe Newton, in octombrie 2020.

In acel moment, Ahmet Agiaogilu, l-ar fi ofertat pe Gica Hagi, pentru ca bascanii vor neaparat titlul dupa o pauza de 37 de ani. Propunerea facuta de turci ar fi cuprins un salariu de 1.5 milioane de euro plus bonusuri, care ar fi putut duce la dublarea sa, o suma consistenta pentru transferuri de jucatori, dar si alte facilitati, precum o vila de lux pe malul marii si drumuri platite de club de la Trabzon la Constanta, peste Marea Neagra cu un avion privat care ar fi parcurs distanta de 1.000 de kilometri in putin peste o ora de zbor. Insa Hagi, care astepta o numire din partea FRF, dupa ratarea calificarii la Euro 2020 (1-2 Islanda) si dupa dezastrul din Norvegia (0-4), a declinat oferta si postul a fost ocupat, la scurt timp, de Abdullah Avci, unul dintre cei mai experimentati antrenori turci. Acesta a fost selectioner la "Semilunei", intre 2011 si 2013, si le-a mai pregatit pe Besiktas, Istanbul BB si nationala turca U17 (campion european si semifinala de mondial).

"Regele" a mai antrenat in trei randuri in Turcia, pe Bursaspor (2003-2004) si Galatasaray (2004-2005, 2010-2011), castigand o Cupa (2004-2005), si nu este la primul contact cu acest club. El acceptase sa preia pe Trabzon, in 2007, dupa ce plecase de la FCSB in urma scandalului cu finul Gigi Becali, dar a renuntat pentru a schita planurile infiintarii propriului sau club, FC Viitorul, si al Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi", si a acceptat sa revina in Turcia abia peste 3 ani, la Galatasaray. In ultimii ani, fostul mare fotbalist roman a mai fost curtat de Galatasaray, Istanbul BB, Rubin Kazan, Celtic Glasgow, dar a avut si alte oferte avantajoase din punct de vedere finaciar din spatiul ex-sovietic si zona Golfului Persic.

Trabzonspor este de 6 ori campiona a Turciei, ultima data in 1984, si de 9 ori vicecampioana. De asemenea, echipa din nordul Turciei a castigat 9 Cupe si 8 Supercupe ale Turciei, fiind cel mai titrat club turc in afara superputerilor din Istanbul, Fenerbahce, Galatasaray si Besiktas. Echipa joaca pe arena "Senol Gunes Stadyumu", de 41.000 de locuri, inaugurat in 2016. "TS" se afla acum pe locul 7 in clasamentul primei ligi turce, la 8 puncte in spatele liderului Besiktas, iar vedetele din lot sunt nigerianul Tony Nwakaeme (fost la "U" Cluj), ghanezul Caleb Ekuban, brazilienii Marlon, Vitor Hugo si Flavio, congolezul Benik Afobe, portughezul Edgar Ie, englezul Lewis Baker si internationalii turci Ugiurcan Ciakir, Abdulkadir Omur, Abdulkadir Parmak si Kamil Ciorekci.