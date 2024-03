PAOK, victorie importantă în campionat! A trecut de Panathinaikos, într-un meci cu cinci goluri

După înfrângerea cu Aris, de pe teren propriu, PAOK Salonic a obținut o victorie importantă în deplasare, impunându-se cu scorul de 3-2.

La pauză, formația pregătită de Răzvan Lucescu conducea cu 2-1. Finalul de meci a fost unul incendiar. Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 88, PAOK a marcat, din penalty, prin Schwab, iar în minutele de prelungiri, Bernard a stabilit scorul final, în minutele de prelungiri.

În urma acestui rezultat, PAOK este lider provizoriu, cu 63 de puncte, urmată de AEK Atena (62 de puncte, un meci mai puțin disputat) și de Panathinaikos (59 de puncte).

Reacția lui Răzvan Lucescu după calificarea lui PAOK în sferturile Conference League

Răzvan Lucescu a vorbit despre victoria mare obținută contra lui Dinamo Zagreb, următorul adversar și posibilitatea de a juca o finală europeană.

"Un meci bun, un meci frumos, o calificare specială. Un sezon magic pentru noi până acum și cu posibilități speciale, cu o perspectivă extraordinară în față și în cupele europene, de ce nu? E normal să sperăm, să avem un vis. Trebuie să fim concentrați pe următoarele meciuri.

Important e că ne-am calificat. Trăirea meciului din partea meci a început imediat după meciul de la Zagreb când am fost foarte dezamăgit de modul în care noi ne-am bătut singuri. Am avut ferma convingere că putem întoarce rezultatul la Salonic. Am trăit returul cu atenție, cu încredere, cu momentul în care am primit golul la 3-0, iar Dinamo Zagreb reușise să reechilibreze situația. Am sperat că vom reuși să marcăm și în repriza secundă și să ne calificăm fără prelungiri. Am făcut-o și într-o manieră categorică, cu un fotbal dominant.

Fiecare meci este de jucat. Trebuie să avem respect față de muncă, față de adversari. Niciun meci nu e ușor. Fiecare adversar are părțile lui forte. Eu cred că suntem bine pregătiți. Important e să rămânem organizați și concentrați la primul meci. Deocamdată ne gândim la sfertul de finală. Ca să ajungi la finală trebuie să treci de un sfert și de o semifinală, dacă treci", a spus Răzvan Lucescu.

În sferturile de finală din Conference League, PAOK va înfrunta Club Brugge. Turul se joacă în Belgia, pe 11 aprilie, iar returul în Grecia, pe 18 aprilie. În cazul în care va ajunge în semifinale, echipa lui Răzvan Lucescu va înfrunta câștigătoarea din duelul Viktoria Plzen (Cehia) - Fiorentina (Italia).