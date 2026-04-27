Balotelli, discurs fără perdea după dezastrul Italiei: „Copiii stau pe telefoane, nu mai joacă fotbal”

După Rusia 2018 și Qatar 2022, „Squadra Azzurra” a ratat din nou turneul final. Presa italiană a criticat în termeni duri echipa și staff-ul, iar fostul internațional Mario Balotelli nu a avut nici el milă.

Mario Balotelli: „Nu mai există atașament pentru națională”

Balotelli a vorbit fără ocolișuri despre situația actuală a fotbalului italian și a pus degetul pe rană.

„Atașamentul pe care îl aveam eu față de națională nu îl mai văd la mulți jucători de azi. Copiii preferă telefoanele în locul fotbalului. De asta e greu să mai apară talente”, a declarat atacantul, citat de Fabrizio Romano.