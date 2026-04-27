Balotelli, discurs fără perdea după dezastrul Italiei: „Copiii stau pe telefoane, nu mai joacă fotbal”

Eșec istoric pentru Italia, care a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv, după înfrângerea la penalty-uri cu Bosnia și Herțegovina, în barajul european.

După Rusia 2018 și Qatar 2022, „Squadra Azzurra” a ratat din nou turneul final. Presa italiană a criticat în termeni duri echipa și staff-ul, iar fostul internațional Mario Balotelli nu a avut nici el milă.

Mario Balotelli: „Nu mai există atașament pentru națională”

Balotelli a vorbit fără ocolișuri despre situația actuală a fotbalului italian și a pus degetul pe rană.

„Atașamentul pe care îl aveam eu față de națională nu îl mai văd la mulți jucători de azi. Copiii preferă telefoanele în locul fotbalului. De asta e greu să mai apară talente”, a declarat atacantul, citat de Fabrizio Romano.

Balotelli este unul dintre ultimii atacanți emblematici ai Italiei. Cu 36 de selecții și 14 goluri la națională, fostul vârf de la Inter Milano, Manchester City sau AC Milan evoluează în prezent la Al-Ittifaq, după ce a „divorțat” recent de Genoa lui Dan Șucu. DETALII AICI

