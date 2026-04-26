Rapid, pe un butoi cu pulbere: „E dezastruos, rușinos!“. Discurs „apocaliptic“, fără precedent în era Șucu

Amir Kiarash
Formația giuleșteană a prins play-off-ul, dar se cam face de râs aici. Iar derby-ul pierdut cu Dinamo, 1-3, a aruncat echipa în brațele haosului.

Dinamo – Rapid, scor 3-1, a risipit orice dubiu: echipa lui Gâlcă e în derivă, iar antrenorul pare că își trăiește ultimele zile pe banca giuleștenilor.

Inclusiv discursul lui Gâlcă, de după partida de pe Arena Națională, a lăsat impresia că tehnicianul de 54 de ani nu prea mai are încredere nici în posibilitățile echipei, nici în relația sa cu jucătorii. Iar ce a putut să zică Daniel Paraschiv (27 de ani) după derby chiar că a zguduit Rapidul!

Gâlcă și Kopic, în Dinamo - Rapid / Foto Sport Pictures
În cadrul intervenției sale, la Prima Sport, atacantul giuleștean a dat de pământ cu ce se întâmplă, la club, la ora actuală.

E dezastruos, ruşinos, nu face nimănui cinste să treacă prin această perioadă. Cel mai important e prejudiciul pe care îl aducem clubului. Soluţia e victoria, dar nu avem idee cum să o obţinem. Ne e frică de joc, poate nu putem juca sub presiune. Poate e şi lipsă de valoare, deşi avem câţiva jucători foarte buni dar, ca echipă, suntem jos. Ca grup, suntem cea mai slabă echipă din play-off! E lipsă de inspiraţie, de asumare a deciziilor, ne e frică de minge, să facem un pas în faţă. Ne-au lipsit liderii cu spiritul Giuleştiului, nişte jucători care să fie împinşi de ceva din interiorul lor. Noi nu avem asta. Problemele sunt vizibile pe teren, dacă avea cineva o soluţie, nu mai eram în postura asta. Poate nu înţelegem prea bine mesajul lui Mister (n.r. – Costel Gâlcă), poate ne gândim că mai sunt patru meciuri şi plecăm. E o lipsă ruşinoasă de responsabilitate. Fanii au fost blânzi, au toate motivele să ne înjure, noi trebuie să lăsăm capul jos şi să încercăm să-i mulţumim. Eu sunt aici până în vară, apoi nu ştiu, nu a discutat nimeni cu mine, nici nu era cazul“, a tunat Daniel Paraschiv.

În acest sezon, vârful de 27 de ani a adunat 25 de meciuri și 3 goluri, la Rapid.

