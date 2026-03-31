LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:45 se dispută cele patru finale UEFA ale barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
LIVE TEXT Kosovo - Turcia, Bosnia - Italia, Suedia - Polonia și Cehia - Danemarca! Barajele pentru CM 2026, pe Sport.ro
Aflăm ultimele patru naționale din Europa calificate la FIFA World Cup 2026.
Kosovo - Turcia
Fadil Vokrri Stadium, Priștina
Finalele barajelor intercontinentale
RD Congo - Jamaica
1 aprilie 2026, ora 00:00 / Estadio Akron, Guadalajara (Mexic)
Irak - Bolivia
1 aprilie 2026, ora 06:00 / Estadio BBVA, Guadalupe-Monterrey (Mexic)
Grupele de la CM 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia / Danemarca
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina / Italia
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Kosovo / Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia / Polonia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak / Bolivia
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo / Jamaica
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama
