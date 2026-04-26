„U“ Cluj, gata să aducă un fotbalist în mare formă: are cifre excelente și un CV pe măsură

Universitatea Cluj poate trece la nivelul următor, la capătul acestui sezon! Pentru că, în ciuda înfrângerii din weekend, 0-1 cu CFR, perspectivele echipei lui Bergodi sunt destul de bune.
Cu patru etape înainte de terminarea play-off-ului, ardelenii ocupă locul 1 în clasament, având prima șansă la titlu. De asemenea, „U“ e în finala Cupei României. Aici, clujenii vor întâlni Universitatea Craiova, la Sibiu, pe 13 mai.
Așadar, aproape sigur, Bergodi își va duce echipa în preliminariile cupelor europene, în sezonul viitor. Rămâne de văzut dacă Universitatea va ataca grupele Champions League, Europa League sau Conference League.
Nicolae Stanciu, aproape de „U“ Cluj, în mare formă, în China
Având în vedere că echipa are prezența europeană „în buzunar“, șefii au început deja operațiunea de întărirea lotului. Și prima țintă e Nicolae Stanciu (32 de ani). Sport.ro a dezvăluit aici că mijlocașul de la Dalian Yingbo e ca și înțeles deja cu „U“. Iar în așteptarea finalizării transferului, Stanciu e în mare formă, în China.
Inclusiv în etapa din weekend, căpitanul României și-a pus amprenta asupra scorului final, în meciul Dalian Yingbo – Yunnan Yukun (1-3). Chiar dacă echipa sa a fost învinsă, Stanciu a pasat decisiv pentru singurul gol al gazdelor.
De când a ajuns în Asia, după aventura sa nereușită la Genoa, mijlocașul român are următoarele cifre: 8 meciuri, 2 goluri, 2 pase de gol.
Ultima dată când Nicolae Stanciu a evoluat în țară a fost în perioada 2013-2016, la FCSB. Anterior, mijlocașul a fost legitimat, pe rând, la FC Vaslui și Alba Iulia.