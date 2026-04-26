„U" Cluj, gata să aducă un fotbalist în mare formă: are cifre excelente și un CV pe măsură

„U“ Cluj, gata să aducă un fotbalist în mare formă: are cifre excelente și un CV pe măsură Fotbal intern
Amir Kiarash
Universitatea Cluj poate trece la nivelul următor, la capătul acestui sezon! Pentru că, în ciuda înfrângerii din weekend, 0-1 cu CFR, perspectivele echipei lui Bergodi sunt destul de bune.

Cu patru etape înainte de terminarea play-off-ului, ardelenii ocupă locul 1 în clasament, având prima șansă la titlu. De asemenea, „U“ e în finala Cupei României. Aici, clujenii vor întâlni Universitatea Craiova, la Sibiu, pe 13 mai.

Așadar, aproape sigur, Bergodi își va duce echipa în preliminariile cupelor europene, în sezonul viitor. Rămâne de văzut dacă Universitatea va ataca grupele Champions League, Europa League sau Conference League.

Nicolae Stanciu joacă excelent în China

Nicolae Stanciu, aproape de „U“ Cluj, în mare formă, în China

Având în vedere că echipa are prezența europeană „în buzunar“, șefii au început deja operațiunea de întărirea lotului. Și prima țintă e Nicolae Stanciu (32 de ani). Sport.ro a dezvăluit aici că mijlocașul de la Dalian Yingbo e ca și înțeles deja cu „U“. Iar în așteptarea finalizării transferului, Stanciu e în mare formă, în China.

Inclusiv în etapa din weekend, căpitanul României și-a pus amprenta asupra scorului final, în meciul Dalian Yingbo – Yunnan Yukun (1-3). Chiar dacă echipa sa a fost învinsă, Stanciu a pasat decisiv pentru singurul gol al gazdelor. 

De când a ajuns în Asia, după aventura sa nereușită la Genoa, mijlocașul român are următoarele cifre: 8 meciuri, 2 goluri, 2 pase de gol. 

Ultima dată când Nicolae Stanciu a evoluat în țară a fost în perioada 2013-2016, la FCSB. Anterior, mijlocașul a fost legitimat, pe rând, la FC Vaslui și Alba Iulia.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”
Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”
ARTICOLE PE SUBIECT
Fabulos! Universitatea Cluj e pe cale să facă cel mai tare transfer din istoria clubului!
Fabulos! Universitatea Cluj e pe cale să facă cel mai tare transfer din istoria clubului!
Suma pentru care Universitatea Cluj îl vinde pe Edvinas Gertmonas! Ardelenii "i-au găsit înlocuitor"
Suma pentru care Universitatea Cluj îl vinde pe Edvinas Gertmonas! Ardelenii "i-au găsit înlocuitor"
Bergodi vrea să revitalizeze un jucător de la Universitatea Cluj: "Începe să redevină jucătorul pe care îl știam"
Bergodi vrea să revitalizeze un jucător de la Universitatea Cluj: "Începe să redevină jucătorul pe care îl știam"
Rapid, pe un butoi cu pulbere: „E dezastruos, rușinos!“. Discurs „apocaliptic“, fără precedent în era Șucu
Rapid, pe un butoi cu pulbere: „E dezastruos, rușinos!“. Discurs „apocaliptic“, fără precedent în era Șucu
Zeljko Kopic a spus cum a revitalizat-o pe Dinamo contra Rapidului după eliminarea din Cupă: „Am fost aproape morți”
Zeljko Kopic a spus cum a revitalizat-o pe Dinamo contra Rapidului după eliminarea din Cupă: „Am fost aproape morți”
Conflict în Dinamo - Rapid! Jandarmeria a intervenit
Conflict în Dinamo - Rapid! Jandarmeria a intervenit
Gâlcă și-a pus la colț jucătorii după Dinamo - Rapid 3-1: "O rușine! Parcă uităm fotbalul"
Gâlcă și-a pus la colț jucătorii după Dinamo - Rapid 3-1: "O rușine! Parcă uităm fotbalul"
Cine a fost jucătorul meciului Dinamo - Rapid 3-1
Cine a fost jucătorul meciului Dinamo - Rapid 3-1
FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă

FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani

Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani

E gata! Cosmin Olăroiu are oferta pe masă

E gata! Cosmin Olăroiu are oferta pe masă

Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”

Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”

Trădare la FCSB? Mihai Stoica a explodat după ce a aflat pe cine vrea să ia Pintilii la națională: „M-ar deranja”

Trădare la FCSB? Mihai Stoica a explodat după ce a aflat pe cine vrea să ia Pintilii la națională: „M-ar deranja”



Rapid, pe un butoi cu pulbere: „E dezastruos, rușinos!“. Discurs „apocaliptic“, fără precedent în era Șucu
Rapid, pe un butoi cu pulbere: „E dezastruos, rușinos!“. Discurs „apocaliptic“, fără precedent în era Șucu
Derapaje rasiste din galeria lui Dinamo! Bannerele șocante afișate la derby-ul cu Rapid
Derapaje rasiste din galeria lui Dinamo! Bannerele șocante afișate la derby-ul cu Rapid
Conflict în Dinamo - Rapid! Jandarmeria a intervenit
Conflict în Dinamo - Rapid! Jandarmeria a intervenit
Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani
Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani
FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă
FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Show Stanciu: revenit de la națională în China, românul a jucat încântător! Nota sa
Show Stanciu: revenit de la națională în China, românul a jucat încântător! Nota sa
Nota primită de Stanciu după ce a dat primul gol de la revenirea în China
Nota primită de Stanciu după ce a dat primul gol de la revenirea în China
Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”

stirileprotv Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză. Câte firme s-au închis în România condusă de Guvernul Bolojan în primele 3 luni ale anului 2026

stirileprotv Surpriză. Câte firme s-au închis în România condusă de Guvernul Bolojan în primele 3 luni ale anului 2026

Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească

stirileprotv Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească

