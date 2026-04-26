„U“ Cluj, gata să aducă un fotbalist în mare formă: are cifre excelente și un CV pe măsură

Universitatea Cluj poate trece la nivelul următor, la capătul acestui sezon! Pentru că, în ciuda înfrângerii din weekend, 0-1 cu CFR, perspectivele echipei lui Bergodi sunt destul de bune.

Cu patru etape înainte de terminarea play-off-ului, ardelenii ocupă locul 1 în clasament, având prima șansă la titlu. De asemenea, „U“ e în finala Cupei României. Aici, clujenii vor întâlni Universitatea Craiova, la Sibiu, pe 13 mai.

Așadar, aproape sigur, Bergodi își va duce echipa în preliminariile cupelor europene, în sezonul viitor. Rămâne de văzut dacă Universitatea va ataca grupele Champions League, Europa League sau Conference League.