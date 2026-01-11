La sfârșitul lui octombrie 2024, Mario Balotelli a semnat cu Genoa din postura de jucător liber de contract, după ce în vara lui 2024 s-a despărțit de formația turcă Adana Demirspor.



Atacantul italian s-a pregătit să-și recapete forma, apoi a intrat pe 4 noiembrie 2024 în primul meci la Genoa, pe final. Ulterior, a bifat câteva minute și cu Como, pe 7 noiembrie, și s-a schimbat antrenorul la ”Grifon”.



A venit Patrick Vieira la cârma formației pe 20 noiembrie, care a contat pe Balotelli în doar patru meciuri. Apoi, fotbalistul a fost exclus din lot și în vara lui 2025 a plecat liber de contract de la Genoa.



Mario Balotelli a rupt tăcerea la șase luni după s-a despărțit de Genoa lui Dan Șucu. Ce nu a mers: ”Altfel, eram și acum acolo”



Între timp, la clubul patronat de Dan Șucu s-a schimbat ”principalul”. În locul lui Patrick Vieira a venit Daniele De Rossi.



Mario Balotelli e convins că dacă Vieira nu apărea în peisaj încă de prima dată, atunci ar fi fost legitimat și acum la ”Grifon” și ar fi jucat fotbal pentru echipa din Serie A.



”(n.r. Ai vreun regret legat de Genoa?) Anul trecut am primit niște oferte importante. Genoa a luat decizia de a angaja un antrenor cu care nu aveam cea mai bună relație. Dacă nu ar fi luat această decizie, aș fi fost încă la Genoa”, a spus Balotelli, citat de TuttoMercatoWeb.

