Laurențiu Reghecampf (50 de ani) se poate mândri cu o performanță remarcabilă. Pentru că, în calitate de antrenor, a pregătit echipele sale în Champions League pe trei continente diferite: Europa, Asia și Africa.

Pe când era la Steaua (cum se numea echipa lui Gigi Becali atunci), „Reghe“ a prins ultima prezență a unei formații românești, în grupele Champions League, în vechiul format. S-a întâmplat în sezonul 2013-2014, cel în care bucureștenii s-au clasat pe ultimul loc într-o grupă cu Chelsea, Schalke 04 și Basel.

Apoi, Reghecampf s-a mutat la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită). Unde a „reușit“ să piardă o finală de Champions League cu Western Sydney (Australia).

În fine, în Africa, tehnicianul român a activat în CAF Champions League. Mai întâi, cu Esperance Tunis, pe care a calificat-o în sferturi. Acum, „Reghe“ va repeta experiența cu Al-Hilal Omdurman din Sudan.

Reghecampf va merge în Congo, Africa de Sud și Algeria

Ieri, la Johannesburg (Africa de Sud), s-au tras la sorți grupele Champions League, ediția 2025-2026. Plasată în urna a 2-a, Al-Hilal Omdurman a picat în grupa C, alături de Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), MC Alger (Algeria) și Saint-Éloi Lupopo (Congo).

Partidele din această fază se vor juca, între 21/22 noiembrie – 13/14 februarie. La final, primele două clasate vor avansa, în sferturi. Prin calificarea în faza grupelor, Reghecampf a câștigat deja 700.000 de dolari cu Al-Hilal Omdurman. Mai departe, acestea sunt primele puse în joc de Confederația Africană de Fotbal:

*Clasarea pe locul 3 în grupă: 700.000 de dolari

*Atingerea sferturilor: 900.000 de dolari

*Atingerea semifinalelor: 1.200.000 de dolari

*Finalista: 2.000.000 de dolari

*Câștigarea trofeului: 4.000.000 de dolari

Reghecampf are „terenul propriu“ în Benghazi, Libia!

Având în vedere dezastrul umanitar și sanitar din Sudan, Laurențiu Reghecampf n-a stat decât câteva zile aici, în momentul semnării contractului, în august. Și nici nu va juca vreun meci pe teren propriu, în acest sezon.

Aproape sigur, partidele considerate pe teren propriu pentru Al-Hilal Omdurman vor fi găzduite de Benghazi (Libia).

În ceea ce privește campionatul, echipa lui „Reghe“ va bifa o altă ciudățenie, după cum Sport.ro a explicat aici.

