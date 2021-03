Avertisment pentru nationala lui Radoi inaintea meciului cu Macedonia de Nord: "Construim ziua, dar seara daramam!" Sfaturi pentru selectioner: "Asta trebuie sa faca!"

Romania - Macedonia de Nord se joaca azi de la 21:45 in direct pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Inaintea meciului, fotbalistul cel mai selectionat din istoria nationalei Romaniei, Dorinel Munteanu, atrage atentia ca echipa lui Radoi nu are foarte multe argumente pentru a se considera favorita in meciul cu nord-macedonenii, intrucat rezultatele din ultimii ani nu au fost chiar cele mai bune.

El a spus ca Romania trebuie sa incerce sa se bata pentru primul loc in grupa, desi Germania e clar favorita, si ca Radoi trebuie sa se bazeze pe jucatorii care au fost in forma foarte buna in ultima perioada la echipele de club.

"Din postura noastra nu putem sa fim favoriti, poate sa zicem cu Macedonia, cu Armenia…rezultatele nu ne-au permis. Sigur, ne gandim toti la un nou inceput, la o calificare, dar prea multe argumente nu avem, doar daca baietii vor demonstra in cele trei jocuri din martie ca au potential, ei impreuna cu staff-ul.

Trebuie sa arate altfel nationala decat pana acum fiindca de trei – patru ani tot…s-a tot vorbit, dar am trait cu speranta si cu amagirile. Nu ar mai trebui sa fie cazul. Avem o grupa cu Germania, pe care trebuie sa o punem in capul listei.

Germania nu duce lipsa de jucatori valorosi, asa ca plusul noi trebuie sa-l aducem, echipa noastra nationala. Restul sunt povesti! Germania e clar favorita. Trebuie sa castigam primul joc, chiar daca e extrem de greu. Problema e la noi, nu la ei. Daca noi formam o echipa. Avem totusi jucatori care sunt in forma foarte buna la echipele lor de club. Selectionerul asta trebuie sa faca, sa-i puna intr-o echipa, altfel ne bucuram de ei ca sunt in forma, ca dau goluri, dar…

Vreau sa vedem o structura, un schelet al nationalei fiindca pana acum noi construim ziua, dar seara daramam. Suntem ca-n legenda Mesterului Manole", a spus Dorinel Munteanu pentru ProSport.