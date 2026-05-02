Arne Slot redesenează echipa lui Liverpool după plecarea lui Salah. Cele trei mutări care vor schimba radical jocul

Turcii au dat verdictul în privința ofensivei de pe piața transferurilor pregătite pe Anfield. Oficialii englezi vizează trei jucători exponențiali pentru a acoperi plecarea lui Mohamed Salah.

Arne Slot se bucură de sprijinul total al conducerii pentru noul proiect din sezonul următor, având ca obiectiv întărirea a trei posturi cheie și readucerea echipei la cel mai înalt nivel de competitivitate.

Pentru a consolida apărarea, ținta principală este Marcos Senesi. Fundașul argentinian își va încheia contractul cu Bournemouth în luna iunie a acestui an, ceea ce îi va permite să ajungă la Liverpool din postura de jucător liber, reprezentând o oportunitate financiară excelentă și o mișcare strategică inteligentă.

La mijlocul terenului, Adam Wharton a devenit prioritatea numărul unu. „Cormoranii” au preluat conducerea în cursa pentru semnătura tânărului englez, reușind să depășească interesul manifestat anterior de Real Madrid. Antrenorul olandez a transmis că îl vede pe Wharton drept „motorul” ideal pentru a completa linia mediană alături de Alexis Mac Allister și Dominik Szoboszlai, fiind capabil să aducă o viziune modernă și dinamică în organizarea jocului.

Alisson, Robertson și Salah / Foto IMAGO
Radu Drăgușin în duel cu Mohamed Salah / Foto: Getty Images.
Mohamed Salah, la Liverpool / Foto IMAGO
Moștenirea lui Salah, o afacere de 100 de milioane de euro

Pentru a umple golul lăsat de despărțirea confirmată de Mohamed Salah, conducerea dorește o extremă dreapta de clasă mondială, cu un profil tânăr și foarte exploziv. Opțiunile finale au fost restrânse la doi jucători: Yan Diomande de la RB Leipzig și Bradley Barcola de la PSG.

Diomande a devenit rapid una dintre cele mai mari atracții din Bundesliga datorită fizicului său și abilității de a scoate din joc adversarii în duelurile unu la unu, iar cota sa de piață se apropie de borna de 100 de milioane de euro. În același timp, internaționalul francez Barcola le-a spus apropiaților că vrea să plece din capitala Franței pentru a face pasul în Premier League, deci rămâne de văzut în cele din urmă ce decizie va lua Liverpool.

