Arne Slot redesenează echipa lui Liverpool după plecarea lui Salah. Cele trei mutări care vor schimba radical jocul

Arne Slot se bucură de sprijinul total al conducerii pentru noul proiect din sezonul următor, având ca obiectiv întărirea a trei posturi cheie și readucerea echipei la cel mai înalt nivel de competitivitate.

Pentru a consolida apărarea, ținta principală este Marcos Senesi. Fundașul argentinian își va încheia contractul cu Bournemouth în luna iunie a acestui an, ceea ce îi va permite să ajungă la Liverpool din postura de jucător liber, reprezentând o oportunitate financiară excelentă și o mișcare strategică inteligentă.

La mijlocul terenului, Adam Wharton a devenit prioritatea numărul unu. „Cormoranii” au preluat conducerea în cursa pentru semnătura tânărului englez, reușind să depășească interesul manifestat anterior de Real Madrid. Antrenorul olandez a transmis că îl vede pe Wharton drept „motorul” ideal pentru a completa linia mediană alături de Alexis Mac Allister și Dominik Szoboszlai, fiind capabil să aducă o viziune modernă și dinamică în organizarea jocului.