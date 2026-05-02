Jurgen Klopp, mesaj pentru Salah după ce egipteanul și-a anunțat plecarea de la Liverpool

Rebranduit de Jurgen Klopp, care l-a adus la Liverpool în 2017, Mohamed Salah a ajuns unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istoria ”cormoranilor”, dar și din lume. Fotbalistul a doborât recorduri peste recorduri și a strâns peste 400 de apariții în toate competițiile la echipa de pe Anfield.
- 30 de milioane de euro este cota lui Salah în acest moment la Liverpool
- Până în 2027 ar mai fi avut egipteanul contract pe Anfield Road
- 113 selecții și 65 de goluri are Salah la prima reprezentativă a Egiptului
La finalul acestui sezon, Salah va pleca de la Liverpool. Lasă însă în urmă o moștenire uriașă (VEZI MAI JOS toate recordurile stabilite de Mohamed Salah la clubul din Premier League).
Jurgen Klopp, care a părăsit-o în urmă cu doi ani pe Liverpool, i-a transmis un mesaj lui Mohamed Salah la două luni de la momentul în care egipteanul și-a anunțat plecarea de la trupa din Merseyside.
”Wow! Ce zboară timpul! Pleci cu un zâmbet pe față și pleci iubit de atât de mulți oameni.
Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să muncești din greu și să depui tot efortul, astfel încât atunci când ne vom întâlni în viitor, peste cinci, 10, 15, 20 de ani, să privim înapoi și să împărtășim cele mai frumoase amintiri din viața noastră”, a spus Jurgen Klopp, potrivit Liverpool.com.
Mohamed Salah a jucat sâmbătă, 25 aprilie, poate ultimul joc la Liverpool. El s-a ”rupt” după o oră de joc și a fost scos din meciul încheiat în cele din urmă 3-1 pentru gruparea lui Arne Slot.
Recorduri Mo Salah
- Cele mai multe goluri într-un sezon de 38 de meciuri în Premier League: 32 de goluri în sezonul 2017–2018
- Primul jucător din istoria Liverpool care a marcat cel puțin 20 de goluri în 8 sezoane consecutive: 2017–2025
- Cel mai rapid jucător Liverpool care a ajuns la 50 de goluri în Premier League: în 69 de meciuri
- Cel mai bun marcator al Liverpool în Premier League: 183 de goluri în 284 de meciuri
- Cel mai bun marcator străin din istoria Premier League: 184 de goluri, egalând recordul lui Sergio Agüero
- Primul jucător din istoria Premier League care a marcat și a oferit pase decisive în 11 meciuri diferite într-un singur sezon
- Cel mai rapid jucător care a atins 30 de contribuții la goluri într-un sezon de Premier League: în 18 meciuri
- Primul jucător care a marcat și a oferit pase decisive în 37 de meciuri diferite de Premier League: depășindu-l pe Wayne Rooney
- Primul jucător care a înregistrat cel puțin 15 goluri și 15 pase decisive într-un sezon de Premier League: 2024–2025
- Cel mai bun marcator al Liverpool în competițiile europene: 50 de goluri
- Cel mai bun marcator african din istoria UEFA Champions League: depășindu-l pe Didier Drogba în 2024
- Primul jucător din istoria Liverpool care a marcat 20 de goluri în 7 sezoane consecutive
- Al treilea cel mai bun marcator din istoria Liverpool: 229 de goluri, depășindu-l pe Billy Liddell
- Primul jucător din Premier League care a atins 100 de contribuții la goluri în 100 de meciuri: alăturându-se lui Alan Shearer, Thierry Henry și Robin van Persie
- Cel mai bun marcator al Liverpool în deplasare în toate competițiile: 100 de goluri
- Primul jucător din istoria Premier League care a înregistrat cel puțin 10 goluri și 10 pase decisive înainte de Crăciun