Liverpool a anunțat ce se întâmplă cu Mohamed Salah în acest final de sezon.

Starul egiptean o va părăsi pe Liverpool în această vară, după ce s-a înțeles cu formația din Premier League pentru rezilierea contractului.

Salah a fost criticat în mai multe rânduri pe parcursul sezonului 2025/2026, în urma unor evoluții șterse.

Liverpool mai are doar două meciuri de disputat acasă, cu Chelsea pe 9 mai şi cu Brentford la data de 24 mai, şi două deplasări, la Manchester United pe 3 mai, şi la Aston Villa pe 17 mai. Toate confruntările vor fi transmise LIVE și exclusiv pe VOYO!

Salah s-a accidentat la gambă în victoria lui „cormoranilor” cu 3-1 în fața lui Crystal Palce, iar din primele informații egipteanul părea „out” pentru restul sezonului.

Cu toate acestea, „cormoranii” au anunțat că Salah va fi apt pentru finalul stagiunii cu Liverpool. Cel mai probabil egipteanul va juca în ultimul meci al sezonului, în partida de pe teren propriu cu Brentford și va primi ovații din partea fanilor la ultimul său meci în tricoul lui Liverpool.

Un membru din stafful tehnic al Egiptului a dezvăluit faptul că Salah va anunța în doar câteva zile următorul club la care va juca! Se pare că, la nivelul zvonurilor cel puțin, cea mai posibilă destinație este campionatul primei ligi din Arabia Saudită.

Oricum, el a luat decizia și o va face și publică în zilele următoare. 

”Se scriu știri despre ofertele sale din Italia, Franța și alte echipe mari din lume - acest lucru este, desigur, adevărat, este o mare vedetă și ar fi un jucător important pentru orice echipă.

Indiferent de echipa pe care Salah o va alege, îl vom susține. Are oferte și din Arabia Saudită... . Cred că în câteva zile își va anunța următoarea destinație”, a declarat un membrul al staffului egiptean, conform Four Four Two.

12 goluri și nouă pase decisive în 39 de meciuri sunt cifrele lui Salah în acest sezon în tricoul lui Liverpool.

În 440 de partide jucate pentru „cormorani”, starul egiptean a reușit 257 de goluri și 122 de assist-uri.

30 de milioane de euro este cota fotbalistului de 33 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Salah a decis cu cine semnează! Premier League, exclusiv pe VOYO
Ce lovitură! Undă verde pentru transferul lui Mohamed Salah: egipteanul pleacă de la Liverpool în vară
„Cutremur“ la Liverpool: Salah nu va mai juca niciun meci pentru campioana Angliei. Anunțul oficial
Marea favorită la câștigarea trofeului Champions League după Atletico - Arsenal 1-1 și PSG - Bayern 5-4!
Mirel Rădoi a primit vestea cea mare, la o săptămână după sosirea la Gaziantep
Cine este semifinalista de la Madrid Open: superba Marta Kostiuk vrea în finală
La asta nu s-a gândit nimeni, până acum: ce vrea fostul antrenor al Simonei Halep de la David Popovici
”Italia show” cu România la juniori! Italienii Abdel Salam Musah și Sean Luis Ebagua s-au distrat cu tricolorii
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Marea favorită la câștigarea trofeului Champions League după Atletico - Arsenal 1-1 și PSG - Bayern 5-4!
Mirel Rădoi a primit vestea cea mare, la o săptămână după sosirea la Gaziantep
La asta nu s-a gândit nimeni, până acum: ce vrea fostul antrenor al Simonei Halep de la David Popovici
”Italia show” cu România la juniori! Italienii Abdel Salam Musah și Sean Luis Ebagua s-au distrat cu tricolorii
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Messi, Salah și Mbappe, printre cele mai mari nume absente de la Jocurile Olimpice de la Paris! Lista completă
Reprezentantele Africii în Qatar. Salah ratează Mondialul, Algeria plânge
Directorul care l-a adus pe Salah pleacă de la Liverpool! Care au fost cele mai bune achiziții făcute de Michael Edwards
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

