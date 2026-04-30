Starul egiptean o va părăsi pe Liverpool în această vară, după ce s-a înțeles cu formația din Premier League pentru rezilierea contractului.
Salah a fost criticat în mai multe rânduri pe parcursul sezonului 2025/2026, în urma unor evoluții șterse.
Liverpool a făcut anunțul: Salah revine!
Liverpool mai are doar două meciuri de disputat acasă, cu Chelsea pe 9 mai şi cu Brentford la data de 24 mai, şi două deplasări, la Manchester United pe 3 mai, şi la Aston Villa pe 17 mai.
Salah s-a accidentat la gambă în victoria lui „cormoranilor” cu 3-1 în fața lui Crystal Palce, iar din primele informații egipteanul părea „out” pentru restul sezonului.
Cu toate acestea, „cormoranii” au anunțat că Salah va fi apt pentru finalul stagiunii cu Liverpool. Cel mai probabil egipteanul va juca în ultimul meci al sezonului, în partida de pe teren propriu cu Brentford și va primi ovații din partea fanilor la ultimul său meci în tricoul lui Liverpool.
Arabia Saudită, un campionat în care Salah poate ajunge după plecarea de la Liverpool
Un membru din stafful tehnic al Egiptului a dezvăluit faptul că Salah va anunța în doar câteva zile următorul club la care va juca! Se pare că, la nivelul zvonurilor cel puțin, cea mai posibilă destinație este campionatul primei ligi din Arabia Saudită.
Oricum, el a luat decizia și o va face și publică în zilele următoare.
”Se scriu știri despre ofertele sale din Italia, Franța și alte echipe mari din lume - acest lucru este, desigur, adevărat, este o mare vedetă și ar fi un jucător important pentru orice echipă.
Indiferent de echipa pe care Salah o va alege, îl vom susține. Are oferte și din Arabia Saudită... . Cred că în câteva zile își va anunța următoarea destinație”, a declarat un membrul al staffului egiptean, conform Four Four Two.
12 goluri și nouă pase decisive în 39 de meciuri sunt cifrele lui Salah în acest sezon în tricoul lui Liverpool.
În 440 de partide jucate pentru „cormorani”, starul egiptean a reușit 257 de goluri și 122 de assist-uri.
30 de milioane de euro este cota fotbalistului de 33 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.