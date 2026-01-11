După un start de campionat de coșmar sub comanda spaniolului Pablo Amo, care a lăsat echipa departe de zona performanței și sub o presiune imensă din partea fanilor, Al-Arabi a renăscut odată cu instalarea lui „Guriță”. Jurnaliștii de la publicația winwin au disecat seria invincibilă a echipei din ultimele șase etape, perioadă în care formația lui Contra a bifat cinci victorii și o singură remiză, 2-2 cu Al-Rayyan, explicând transformarea radicală prin impactul tehnicianului român.



Presa arabă nu a ezitat să-i acorde lui Cosmin Contra cele mai mari merite pentru ieșirea din criză, remarcând schimbarea de mentalitate pe care a impus-o în vestiar.



„Numirea antrenorului român Cosmin Contra reprezintă cel mai important punct de cotitură din sezonul lui Al-Arabi. De la preluarea mandatului, echipa arată complet diferit, atât mental, cât și tactic. Antrenorul a reușit să creeze o atmosferă pozitivă în vestiar, a restabilit armonia între jucători și le-a ridicat nivelul de încredere.



Contra nu s-a mulțumit doar cu îmbunătățirea aspectului tehnic, ci s-a concentrat pe construirea unei personalități puternice a echipei pe teren. Al-Arabi a devenit mai curajoasă în confruntările mari și crede mai mult în forțele proprii, chiar și în momentele cele mai dificile”, au scris jurnaliștii arabi.



„Nu se mai prăbușesc când sunt conduși”



Analiza subliniază faptul că, sub bagheta lui Contra, Al-Arabi nu mai este echipa fragilă de la începutul sezonului. Victoria răsunătoare cu 3-1 în fața celor de la Al-Sadd a fost momentul care a certificat munca românului, demonstrând că echipa poate reveni în joc chiar și atunci când tabela nu îi este favorabilă.



„Echipa nu se mai prăbușește atunci când este condusă, ci a devenit capabilă să revină puternic și să-și impună stilul. Această muncă s-a văzut în victoriile mari obținute de Al-Arabi, în frunte cu succesul de 3-1 împotriva lui Al-Sadd, rezultate pe care nici cei mai optimiști suporteri nu le anticipau”, a mai spus sursa citată.

