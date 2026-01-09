OFICIAL Fotbalistul român liber de contract a semnat cu FK Csikszereda! Al cincilea transfer al iernii pentru echipa din Miercurea Ciuc

Fotbalistul rom&acirc;n liber de contract a semnat cu FK Csikszereda! Al cincilea transfer al iernii pentru echipa din Miercurea Ciuc Superliga
Ciucanii, achiziție după achiziție în ultimele zile.

FK CsikszeredaCsikszeredarazvan trifGustavo dos Santos CabralArian Kabashi
FK Csikszereda, locul 14 în Superligă, l-a transferat vineri pe Răzvan Trif, fundaş liber de contract după despărţirea de Oţelul Galaţi din vara anului trecut.

Răzvan Trif a semnat cu Csikszereda

"Un fundaş în vârstă de 29 de ani, născut la Jidvei, s-a alăturat lotului nostru de Superligă aflat în cantonamentul din Turcia. Jucător de picior stâng, Răzvan Trif a evoluat de-a lungul carierei în principal pe postul de fundaş stânga, dar poate fi utilizat şi ca fundaş central. 

Soseşte la FK Csikszereda din postura de fotbalist liber de contract, ultima sa echipă fiind Oţelul Galaţi, de care s-a despărţit în vară.

Mult succes în tricoul FK Csikszereda, Răzvan!", informează gruparea din Miercurea Ciuc pe pagina oficială de Facebook.

Fundaşul a mai evoluat în cariera sa de până acum la formaţiile UTA, Universitatea Cluj, CS Mioveni şi Gaz Metan Mediaş.

După patru străini, a venit și rândul unui român

FK Csikszereda i-a mai transferat în această pauză competiţională pe fundaşul dreapta argentiniano-italian Mariano Bettini (format de Boca Juniors, ultima oară la formaţia CA Guemes), pe mijlocaşul dreapta suedez Wilhelm Loeper (Oesters IF), pe fundaşul central kosovaro-elvețian Arian Kabashi (Botev Vratsa) și pe mijlocașul ofensiv brazilian Gustavo dos Santos Cabral (împrumutat de la Vila Nova).

